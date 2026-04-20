RM 640N RTU, 500ml
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (ml)
|500
|Pakkeenheder (Stk.)
|8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
Produkt
- Med over 99% naturligt udvundne ingredienser fjerner formlen pålideligt snavs, der typisk findes på cykler, såsom støv, mudder osv.
- Rengøringsmidlet indeholder ingen syrer, opløsningsmidler, farvestoffer, duftstoffer eller silikoner.
- Testet for materialekompatibilitet på kulfiber, aluminium, gummi osv.
- De anvendte overfladeaktive stoffer er 100% plantebaserede og indeholder ingen mineraloliebaserede overfladeaktive stoffer.
- Flasken er lavet af 100% genbrugsplast.
- Ergonomisk sprøjtehoved for ensartet, omfattende anvendelse og lavt forbrug
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
Anvendelsesområder
- Cykler