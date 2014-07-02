Plastrens, 5 L, 5l
Opløser snavs, plejer og beskyttelser materialer mod bl.a. UV. Til havemøbler, vinduesrammer og andre plastoverflader
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|5
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|200 x 150 x 260
Produkt
- Kraftful, intensiv og skånsom
- Rengør, beskytter og vedligeholder havemøbler, haveredskaber, plast vinduesrammer og andre plast overflader
- Rengører alle plast overflader – kan benyttes over alt.
- Opløser effektivt olie, fedtstoffer og mineralske pletter
- Kan bruges manuelt
- Rengøringsmidlet er klar til brug
- Hurtig og effektiv rengøring sammen med en Kärcher højtryksrenser
- Skræddersyet til Kärcher enheder med garanteret materiale kompatibilitet.
- Fremstillet i Tyskland
Kompatible maskiner
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
Anvendelsesområder
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Plastik