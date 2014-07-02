Plastrens, 5 L, 5l

Opløser snavs, plejer og beskyttelser materialer mod bl.a. UV. Til havemøbler, vinduesrammer og andre plastoverflader

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 5
Pakkeenheder (Stk.) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 5,3
Mål (L x B x H) (mm) 200 x 150 x 260
Produkt
  • Kraftful, intensiv og skånsom
  • Rengør, beskytter og vedligeholder havemøbler, haveredskaber, plast vinduesrammer og andre plast overflader
  • Rengører alle plast overflader – kan benyttes over alt.
  • Opløser effektivt olie, fedtstoffer og mineralske pletter
  • Kan bruges manuelt
  • Rengøringsmidlet er klar til brug
  • Hurtig og effektiv rengøring sammen med en Kärcher højtryksrenser
  • Skræddersyet til Kärcher enheder med garanteret materiale kompatibilitet.
  • Fremstillet i Tyskland
Anvendelsesområder
  • Til rengøring af små biler.
  • Have/terrasse/balkon møbler.
  • Plastik
