Sten- og facadeplejemiddel, 1l

Kraftfuld sprayimprægnering baseret på nanoteknologi (lotusblomsteffekt). Yder mange måneders beskyttelse mod snavs og miljøpåvirkninger og gør rengøringen meget nemmere. Leveres i 1 l flaske.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 1
Pakkeenheder (Stk.) 6
Vægt (kg) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 100 x 100 x 215
Produkt
  • Meget effekt beskyttelse til alle tekstiloverflader.
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
  • Stenoverflader
  • Træoverflader
  • Tekstil overflader
  • Plastik
  • Metal
