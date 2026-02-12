Sten- og facadeplejemiddel, 1l
Kraftfuld sprayimprægnering baseret på nanoteknologi (lotusblomsteffekt). Yder mange måneders beskyttelse mod snavs og miljøpåvirkninger og gør rengøringen meget nemmere. Leveres i 1 l flaske.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|1
|Pakkeenheder (Stk.)
|6
|Vægt (kg)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|100 x 100 x 215
Produkt
- Meget effekt beskyttelse til alle tekstiloverflader.
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
- Stenoverflader
- Træoverflader
- Tekstil overflader
- Plastik
- Metal