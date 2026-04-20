Sten- og facaderens, 5l
Sten- og facaderens i 5 liters dunk til brug med Kärcher højtryksrensere. Opløser uden besvær olie, fedt, sod, støv, alger og aflejringer fra bilos. Fjerner og beskytter mod alger samt vind- og vejr. Kan bruges på sten og aluminium facader, stensætninger, terrasser og andre stenoverflader. Rengører, plejer og beskytter.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|5
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|Vægt (kg)
|5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|192 x 145 x 248
Kompatible maskiner
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K Mini
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Aluminiumsfacader
- Stenoverflader
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier