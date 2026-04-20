Naturlig gulvrenser RM 538N, 500ml
Perfekt til alle forseglede hårde gulve: RM 538N naturlig gulvrens med vegansk formel for langvarig renhed. Virker effektivt mod snavs og ubehagelig lugt.
RM 538N naturlig gulvrens fjerner effektivt snavs og spor samt eliminerer ubehagelige lugte. Opskriften er vegansk og indeholder hverken mikroplast, silikone eller pigmenter, hvilket gør den perfekt til husstande med børn eller kæledyrsejere, der stiller særligt høje krav til naturlig og langvarig renhed. RM 538N er velegnet til alle Kärcher gulvvaskere og kan anvendes på alle forseglede hårde gulve (f.eks. fliser, sten, vinyl, PVC, linoleum samt forseglede træ- og korkgulve).
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (ml)
|500
|Pakkeenheder (Stk.)
|8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
Produkt
- Vegansk opskrift med naturlige, plantebaserede ingredienser
- Velegnet til alle forseglede hårde gulve
- Fjerner og forhindrer ubehagelige lugte
- Behagelig, frisk duft
- Meget velegnet til Kärcher-højtryksrensere med garanteret kompatibilitet.
- Flasken er lavet af 100% genbrugsplast.
- Fremstillet i Tyskland
Anvendelsesområder
- Korkgulve
- Stengulve.
- Forseglet parket.
- Laminatgulve.
- Trægulve