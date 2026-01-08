Dykpumpe - fladsugning SP 6 Flat Inox
SP 6 Flat Inox er en kraftig dykpumpe til rent eller lettere beskidt vand. Den dræner helt ned til 1 mm, så resten let kan tørres op med moppe eller klud. Kapacitet 14.000 l/t. 5 års garanti ved registrering.
Den kraftfulde dykpumpe SP 6 Flat Inox til klart vand fra Kärcher, pumper op til 14.000 liter af klart til let forurenet vand pr. time og er perfekt til pools, afløbsskakter og vandskader i huset og i kælderen. Til større forureninger og for at beskytter pumpehjulet, er det inkluderede rustfrie stålforfilter anbefalet. Det robuste rustfrie stålstøbning og tæthedsringen gør at pumpen holder ekstra længe. Du har også muligheden for en forlængelse af garanti på 5 år. Den flade pick-up dykpumpe kan justeres med en løbende variable niveausensor, som starter med pumpen med det samme når der er kontakt med vand. Derudover har SP 6 Flat Inox foldbare ben, som tillader dykpumpen at starte med et vandniveau på så lavt som 7 millimeter. Med kontakten kan pumpen sættes til fortsættende betjening i manuel tilstand. Den pumper helt ned til et resterende tørmoppeniveau på 1 millimeter i både den fortsættende betjening og i den automatiske tilstand, alt efter indstillingen af niveausensoren. Ydermere gør Quick Connect forbindelsestråden det muligt at forbinde 1”, 1 ¼” og 1 ½” slanger hurtigt og nemt.
Funktioner og fordele
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
Niveau sensorLøbende og variabel indstilling af tænd/sluk punktet
Quick ConnectTilslutnign til 1", 1 1/4" og 1 1/1" slanger.
Foldeben
- Skift mellem normal høj kapacitet og fladsugning ned til 1mm, så resten kan tørres op med en klud
Automatisk ventilering
- Pumper går automatisk i manuelt mode ved under 7 cm vandstand.
Auto/manuel skift
- Skift mellem automatisk og manuel funktion.
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Robust pre-filter i rustfri stål påsættes nemt
- Beskytter pumpen mod store smudspartikler, så tilstopning undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|550
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 14000
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|9
|Tryk (bar)
|max. 0,9
|Fladsugning ned til en vandstand på (mm)
|1
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 5
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Efterløbstid (s)
|15
|Min. restvand, manuel (mm)
|1
|Restvandstand (mm)
|1
|Tilslutningsgevind
|G1 1/2
|Forbindelsestråd på tryksiden
|G1 1/2 inntern tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Mål (L x B x H) (mm)
|238 x 287 x 356
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,2
Scope of supply
- Aftageligt rustfrit stålfilter
- Slangetilslutning: 1'', 1 1/4'', 1 1/2'' inkl. kontraventil
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Tænd pumpen
- Skift til fladsugning
- Niveau sensor: Løbende skift i niveau indstilling
- Keramisk pakning
Anvendelsesområder
- Til vandskader og oversvømmelse i huset og kælderen f.eks. lækage fra vaskemaskinen, grundvand eller regnvand.
- Til at pumpe vand fra pools
- Til installation i drænskakter.
