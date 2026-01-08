VCH 4 UVClean for ren og sund søvn. Madrasser er hjemsted for millioner af mider og bakterier, der kan udløse allergier og dermed forstyrre søvnen, så det er ikke nok, at en madras blot ser ren ud. VCH 4 UVClean fjerner effektivt både synlige og usynlige partikler, såsom mider og andre allergener, fra dine madrasser og tekstiloverflader for en grundig rengøring ned til fibrene. Madrasrenseren kombinerer tre kraftfulde teknologier med stor effekt. Den kraftige vibration fra slagvalsen løsner dybt indgroet snavs, døde hudceller og mider fra madrasfibrene og trækker dem op til overfladen. Den kraftige motor suger derefter de løsnede partikler op uden kompromis og opsamler dem sikkert i affaldsbeholderen. Samtidig neutraliserer det integrerede UV-C-lys op til 99,9 procent af alle bakterier og mider på overfladen. Denne kombination sikrer, at alle madrasser, puder og andre tekstiloverflader rengøres grundigt for at beskytte brugerens sundhed.