VCH 4 UVClean
Fiberdyb rengøring, selv for allergikere: VCH 4 UVClean bruger UV-C-lys, vibrationer og stærk sugekraft til at fjerne 99,9 % af alle mider og bakterier fra madrasser og andre tekstiloverflader.
VCH 4 UVClean for ren og sund søvn. Madrasser er hjemsted for millioner af mider og bakterier, der kan udløse allergier og dermed forstyrre søvnen, så det er ikke nok, at en madras blot ser ren ud. VCH 4 UVClean fjerner effektivt både synlige og usynlige partikler, såsom mider og andre allergener, fra dine madrasser og tekstiloverflader for en grundig rengøring ned til fibrene. Madrasrenseren kombinerer tre kraftfulde teknologier med stor effekt. Den kraftige vibration fra slagvalsen løsner dybt indgroet snavs, døde hudceller og mider fra madrasfibrene og trækker dem op til overfladen. Den kraftige motor suger derefter de løsnede partikler op uden kompromis og opsamler dem sikkert i affaldsbeholderen. Samtidig neutraliserer det integrerede UV-C-lys op til 99,9 procent af alle bakterier og mider på overfladen. Denne kombination sikrer, at alle madrasser, puder og andre tekstiloverflader rengøres grundigt for at beskytte brugerens sundhed.
Funktioner og fordele
500 W stærk sugekraftDen kraftfulde motor støvsuger alle løsnede partikler, hår og støv op og efterlader intet.
Kraftfuld slagvalsDen kraftige vibration fra slagvalsen (180 slag/sekund) løsner selv dybt indgroet og genstridigt snavs, mider og deres ekskrementer fra madrasser og andre tekstiloverflader.
Pålideligt UV-C lysDet integrerede UV-C lys virker på overfladen og neutraliserer pålideligt 99,9% af alle bakterier og mider uden brug af kemikalier.
Innovativt 2-kammer beholder system
- Når støvet er suget op, roteres det hurtigt af cyklonteknologien, hvilket får grove partikler til at falde ned i beholderens første kammer og fint støv til at falde ned i det andet kammer.
- Adskillelsen af luft og snavs sikrer en vedvarende, effektiv sugekraft.
Langt netkabel
- Det omfattende udvalg sparer tid og giver bekvemmelighed, da store områder kan rengøres på én gang – uden stop.
65 °C varmluftsaftfugtning
- Varmluftsaftfugtning skaber et tørt, mide- og antibakterielt mikroklima i madrassen og andre tekstiloverflader, hvilket forhindrer mider og skimmelsporer.
Kompakt og let design
- Sikrer ubesværet håndtering for bekvem og alsidig rengøring, og enheden kan desuden opbevares på en hylde eller i et skab efter brug for at spare plads.
Ubesværet afsluttende rengøring
- Omhyggeligt designet for at sikre, at vedligeholdelse og rengøring af alle dele er hurtig, hygiejnisk og ukompliceret. Tømning af affald fra enheden er hurtig, så du kan komme hurtigt tilbage til rengøringen.
Specifikationer
Teknisk data
|Støvbeholder kapacitet (ml)
|400
|Lydeffektniveau (dB(A))
|80
|Varmluftsaftfugtning (°C)
|65
|Nominelt effektoptag (W)
|500
|Ledningslængde (m)
|5
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|309 x 240 x 170
Udstyr
- Tæppebanker
- Skumfilter: 2 Stk.
- Motorværnsfilter: 3 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Madrasser
- Polstrede møbler
- Barnesenge