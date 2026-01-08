Plus sprøjtepistol
Behagelig og brugervenlig sprøjtepistol med godt greb. Håndtaget kan roteres, så aftrækkeren kan være på enten forsiden eller bagsiden.
Brugervenlig sprøjtepistolen med 2 vandingfunktioner til vanding eller rengøring af f.eks. havemødler. Håndtaget kan roteres rundt, så man selv vælger om aftrækkeren skal være på for- eller bagsiden af pistolen. Låsefunktionen gør det nemt at opretholde kontant tryk og trykreguleringen kan betjenes med en hånd. Passer til alle gængse klik systemer.
Funktioner og fordele
Roterbart håndtag
- Håndtaget kan vendes forud eller bagud efter behag
Ergonomisk kontrol ventil
- Enhåndsbetjent regulering af vandmængden
Nem låsning af aftrækkeren
- Til praktisk og vedvarende vanding.
Trinløs regulerbar indstilling fra hård stråle til keglestråle
- Ideel til vanding (kegle) og rengøring (stråle)
Bløde skridsikre greb
- Skridsikker, bedre komfort og beskyttelse mod brud
Selv-tømmende
- Optimal beskyttelse mod frostskader
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|210 x 42 x 105
Udstyr
- Antal af sprøjtemønstre: 2
- Roterbart håndtag
- Lås på håndtaget
- Vandmængden kan reguleres
- Selvtømmende funktion
- Bløde skridsikre greb
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
Videoer
Anvendelsesområder
- Vanding af planter
- Blomsterbede, køkkenhaver
- Let snavs.
Tilbehør
Plus sprøjtepistol reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.