Premium bruselanse

Robust, holdbar Premium metal havebruser med justerbar vinkel. Ideel til bl.a. ampler, men kan også benyttes til udendørs brusebad ved tilkøb af vægbeslag.

Robust metal havebruser med justerbar vinkel (180°) til vanding af f.eks. ampler eller blomsterbede. Den kan også benyttes til udendørs brusebad ved tilkøb af vægbeslag. Nem enhåndsbetjent justering og on/off funktion, 6 sprøjtefunktioner og krog til ophængning. Passer til alle klik systemer.

Funktioner og fordele
Premium bruselanse: 6 vandingsmønstre
6 vandingsmønstre
Fleksibel og alsidig i brug.
Premium bruselanse: Praktisk en-finger vandmængde justering samt TÆND/SLUK funktion
Praktisk en-finger vandmængde justering samt TÆND/SLUK funktion
Til let og praktisk håndtering
Premium bruselanse: Bevægelig sprøjtedyse (180°)
Bevægelig sprøjtedyse (180°)
Forskellige vandingsvinkler til målrettet vanding
Praktisk opbevaring på krog
  • Kan nemt opbevares
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,4
Vægt inkl. emballage (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 850 x 150 x 66

Udstyr

  • Sprøjtemønster: keglestråle.
  • Sprøjtemønster: sprøjtetåge.
  • Sprøjtemønster: vandret fladstråle.
  • Sprøjtemønster: punktstråle.
  • Sprøjtemønster: sprinkler.
  • Sprøjtemønster: lodret fladstråle.
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Fældning af små træer.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.
