Premium bruselanse
Robust, holdbar Premium metal havebruser med justerbar vinkel. Ideel til bl.a. ampler, men kan også benyttes til udendørs brusebad ved tilkøb af vægbeslag.
Robust metal havebruser med justerbar vinkel (180°) til vanding af f.eks. ampler eller blomsterbede. Den kan også benyttes til udendørs brusebad ved tilkøb af vægbeslag. Nem enhåndsbetjent justering og on/off funktion, 6 sprøjtefunktioner og krog til ophængning. Passer til alle klik systemer.
Funktioner og fordele
6 vandingsmønstreFleksibel og alsidig i brug.
Praktisk en-finger vandmængde justering samt TÆND/SLUK funktionTil let og praktisk håndtering
Bevægelig sprøjtedyse (180°)Forskellige vandingsvinkler til målrettet vanding
Praktisk opbevaring på krog
- Kan nemt opbevares
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|850 x 150 x 66
Udstyr
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: sprøjtetåge.
- Sprøjtemønster: vandret fladstråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
- Sprøjtemønster: sprinkler.
- Sprøjtemønster: lodret fladstråle.
Videoer
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Fældning af små træer.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.