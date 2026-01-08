Robust metal havebruser med justerbar vinkel (180°) til vanding af f.eks. ampler eller blomsterbede. Den kan også benyttes til udendørs brusebad ved tilkøb af vægbeslag. Nem enhåndsbetjent justering og on/off funktion, 6 sprøjtefunktioner og krog til ophængning. Passer til alle klik systemer.