Startsæt m/ dyse
Startsæt med vandingsdyse, hanekobling og 2 slangekoblinger (den ene med Aqua-Stop).
Lille dyse med justering af vandspredningen til både vanding og rengøring. Sættet indeholder desuden 3/4" hanekobling med 1/2" reducer og 2 robuste universal slangekoblinger - den ene med Aqua Stop. Aqua Stop stopper vandet, når man frakobler dysen selvom vandet stadig er tændt. Koblingerne passer til alle slangestørrelser (1/2", 5/8" og 4/3"). Passer sammen med alle gængse kliksystemer.
Funktioner og fordele
Lille og kompakt
- Nem at bruge
Aqua Stop
- Kan frakobles sikkert uden vandsprøjt
Selv-tømmende
- Optimal beskyttelse mod frostskader
Trinløs regulerbar indstilling fra hård stråle til keglestråle
- Ideel til vanding (kegle) og rengøring (stråle)
Slangetilslutning (1/2", 5/8").
- Velegnet til alle almindelige haveslanger
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|131 x 36 x 36
Udstyr
- Antal af sprøjtemønstre: 2
- Selvtømmende funktion
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
Videoer
Anvendelsesområder
- Vanding af planter
- Blomsterbede, køkkenhaver
- Let snavs.
Startsæt m/ dyse reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.