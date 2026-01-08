Startsæt m/ Plus brusepistol

Vandingsæt med brusepistol, hanekobling og 2 slangekoblinger (den ene med Aqua-Stop).

Startsæt bestående af 1 behagelig og drypfri brusepistol med 4 vandingsmønstre (2.645-269.0) til vanding eller rengøring af f.eks. havemødler og roterbart håndtag. Den nyudviklede membran sikre at den ikke drypper - selv når man skifter mellem de 4 vandingsfunktioner. Sættet indeholder desuden 3/4" hanekobling med 1/2" reducer og 2 robuste universal slangekoblinger - den ene med Aqua Stop. Aqua Stop stopper vandet, når man frakobler dysen selvom vandet stadig er tændt. Koblingerne passer til alle slangestørrelser (1/2", 5/8" og 4/3"). Passer sammen med alle gængse kliksystemer.

Funktioner og fordele
Speciel membran teknologi
  • Sikrer drypfri brug også under skift af sprøjtemønster og efter vandafbrydelse.
Roterbart håndtag
  • Håndtaget kan vendes forud eller bagud efter behag
Ergonomisk kontrol ventil
  • Enhåndsbetjent regulering af vandmængden
Nem låsning af aftrækkeren
  • Til praktisk og vedvarende vanding.
4 forskellige sprøjtemønstre med låsefunktion: bruser, fane, stråle og tåge
  • Det optimale sprøjtemønster til alle brugssituationer
Bløde skridsikre greb
  • Skridsikker, bedre komfort og beskyttelse mod brud
Aftagelig hulplade
  • Rengøring af membranen på forstoppede dyser
Aqua Stop
  • Kan frakobles sikkert uden vandsprøjt
Universalkobling passer 1/2", 5/8" og 3/4" slanger
  • Velegnet til alle almindelige haveslanger
Kliksystem
  • Velegnet til alle kendte mærker
Specifikationer

Teknisk data

Farve Gul
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 192 x 70 x 162

Udstyr

  • Antal af sprøjtemønstre: 4
  • Roterbart håndtag
  • Lås på håndtaget
  • Vandmængden kan reguleres
  • Selvtømmende funktion
  • Bløde skridsikre greb
  • Sprøjtemønster: sprøjtetåge.
  • Sprøjtemønster: vandret fladstråle.
  • Sprøjtemønster: punktstråle.
  • Sprøjtemønster: sprinkler.
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Blomsterbede, køkkenhaver
  • Let snavs.
  • Rengøring af blade.
  • Skånsom vanding af sarte planter som f.eks. stiklinger.
  • Hække, buske