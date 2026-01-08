Startsæt m/ Plus brusepistol
Vandingsæt med brusepistol, hanekobling og 2 slangekoblinger (den ene med Aqua-Stop).
Startsæt bestående af 1 behagelig og drypfri brusepistol med 4 vandingsmønstre (2.645-269.0) til vanding eller rengøring af f.eks. havemødler og roterbart håndtag. Den nyudviklede membran sikre at den ikke drypper - selv når man skifter mellem de 4 vandingsfunktioner. Sættet indeholder desuden 3/4" hanekobling med 1/2" reducer og 2 robuste universal slangekoblinger - den ene med Aqua Stop. Aqua Stop stopper vandet, når man frakobler dysen selvom vandet stadig er tændt. Koblingerne passer til alle slangestørrelser (1/2", 5/8" og 4/3"). Passer sammen med alle gængse kliksystemer.
Funktioner og fordele
Speciel membran teknologi
- Sikrer drypfri brug også under skift af sprøjtemønster og efter vandafbrydelse.
Roterbart håndtag
- Håndtaget kan vendes forud eller bagud efter behag
Ergonomisk kontrol ventil
- Enhåndsbetjent regulering af vandmængden
Nem låsning af aftrækkeren
- Til praktisk og vedvarende vanding.
4 forskellige sprøjtemønstre med låsefunktion: bruser, fane, stråle og tåge
- Det optimale sprøjtemønster til alle brugssituationer
Bløde skridsikre greb
- Skridsikker, bedre komfort og beskyttelse mod brud
Aftagelig hulplade
- Rengøring af membranen på forstoppede dyser
Aqua Stop
- Kan frakobles sikkert uden vandsprøjt
Universalkobling passer 1/2", 5/8" og 3/4" slanger
- Velegnet til alle almindelige haveslanger
Kliksystem
- Velegnet til alle kendte mærker
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|192 x 70 x 162
Udstyr
- Antal af sprøjtemønstre: 4
- Roterbart håndtag
- Lås på håndtaget
- Vandmængden kan reguleres
- Selvtømmende funktion
- Bløde skridsikre greb
- Sprøjtemønster: sprøjtetåge.
- Sprøjtemønster: vandret fladstråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
- Sprøjtemønster: sprinkler.
Videoer
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Blomsterbede, køkkenhaver
- Let snavs.
- Rengøring af blade.
- Skånsom vanding af sarte planter som f.eks. stiklinger.
- Hække, buske