Startsæt bestående af 1 behagelig og drypfri brusepistol med 4 vandingsmønstre (2.645-269.0) til vanding eller rengøring af f.eks. havemødler og roterbart håndtag. Den nyudviklede membran sikre at den ikke drypper - selv når man skifter mellem de 4 vandingsfunktioner. Sættet indeholder desuden 3/4" hanekobling med 1/2" reducer og 2 robuste universal slangekoblinger - den ene med Aqua Stop. Aqua Stop stopper vandet, når man frakobler dysen selvom vandet stadig er tændt. Koblingerne passer til alle slangestørrelser (1/2", 5/8" og 4/3"). Passer sammen med alle gængse kliksystemer.