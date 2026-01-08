Startsæt m/sprøjtepistol
Vandingsæt med sprøjtepistol, hanekobling og 2 slangekoblinger (den ene med Aqua-Stop).
Startsæt med praktisk sprøjtepistol, der kan justeres eller låses for nem enhåndbetjening. Sættet indeholder desuden 3/4" hanekobling med 1/2" reducer og 2 robuste universal slangekoblinger - den ene med Aqua Stop. Aqua Stop stopper vandet, når man frakobler dysen selvom vandet stadig er tændt. Koblingerne passer til alle slangestørrelser (1/2", 5/8" og 4/3"). Passer sammen med alle gængse kliksystemer.
Funktioner og fordele
Ergonomisk kontrol ventil
- Enhåndsbetjent regulering af vandmængden
Nem låsning af aftrækkerhåndtaget.
- Til praktisk og vedvarende vanding.
Trinløs regulerbar indstilling fra hård stråle til keglestråle
- Ideel til vanding (kegle) og rengøring (stråle)
Aqua Stop
- Kan frakobles sikkert uden vandsprøjt
Selv-tømmende
- Optimal beskyttelse mod frostskader
Slangetilslutning (1/2", 5/8").
- Velegnet til alle almindelige haveslanger
Kliksystem
- Velegnet til alle kendte mærker
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|167 x 42 x 142
Udstyr
- Antal af sprøjtemønstre: 2
- Lås på håndtaget
- Vandmængden kan reguleres
- Selvtømmende funktion
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
Videoer
Anvendelsesområder
- Vanding af planter
- Blomsterbede, køkkenhaver
- Let snavs.
