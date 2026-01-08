1" hanekobling – messing
Ekstremt robust messing 1” hanekobling. Kompatibel med alle klik-systemer.
Ekstremt robust messing 1” hanekobling. Kompatibel med alle klik-systemer. Skridsikkert gummigreb gør den nemt at håndtere.
Funktioner og fordele
Høj kvalitets hanekobling i messing
- Robust og holdbar
Greb med komfortabel gummiring
- Let at håndtere og tilslutte
Specifikationer
Teknisk data
|Gevindstørrelse
|G1
|Farve
|Messing.
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|40 x 43 x 43
Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.