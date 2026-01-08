1" hanekobling – messing

Ekstremt robust messing 1” hanekobling. Kompatibel med alle klik-systemer. Skridsikkert gummigreb gør den nemt at håndtere.

Funktioner og fordele
Høj kvalitets hanekobling i messing
  • Robust og holdbar
Greb med komfortabel gummiring
  • Let at håndtere og tilslutte
Specifikationer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1
Farve Messing.
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 40 x 43 x 43

Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.

Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.