2-vejs samlestykke
2-vejs samlestykke i robust kvalitet til at koble to haveslanger sammen med.
2-vejs samlestykke i robust kvalitet til at koble to haveslanger sammen med.
Funktioner og fordele
Robust design
- Garanteret robust
Til tilslutning af 2 haveslanger
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|51 x 36 x 36
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.