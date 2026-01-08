2-vejs samlestykke

2-vejs samlestykke i robust kvalitet til at koble to haveslanger sammen med.

Funktioner og fordele
Robust design
  • Garanteret robust
Til tilslutning af 2 haveslanger
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Mål (L x B x H) (mm) 51 x 36 x 36
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.