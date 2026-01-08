2-vejs samlestykke – messing

2-vejs samlestykke i robust messing kvalitet til at koble to haveslanger sammen med.

Funktioner og fordele
2-vejs samlestykke
  • Hurtig sammenkobling af 2 haveslanger
Fremstillet af messing
  • Hordbart samlestykke – i høj kvalitet
Kliksystem
  • Velegnet til alle kendte mærker
Specifikationer

Teknisk data

Farve Messing.
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 20 x 20 x 48
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.