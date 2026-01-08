2-vejs samlestykke – messing
2-vejs samlestykke i robust messing kvalitet til at koble to haveslanger sammen med.
2-vejs samlestykke i robust messing kvalitet til at koble to haveslanger sammen med.
Funktioner og fordele
2-vejs samlestykke
- Hurtig sammenkobling af 2 haveslanger
Fremstillet af messing
- Hordbart samlestykke – i høj kvalitet
Kliksystem
- Velegnet til alle kendte mærker
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Messing.
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|20 x 20 x 48
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.