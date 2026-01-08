3/4" hanetilslutning med 1/2" reducer – messing
Robust messing hanekobling. Kan benyttes til 3/4” gevind eller med reducering til 1/2” gevind. Kompatibel med alle klik-systemer.
Ekstremt robust messing hanekobling. Kan benyttes til 3/4” gevind eller med reducering til 1/2” gevind. Kompatibel med alle klik-systemer. Skridsikkert gummigreb gør den nemt at håndtere.
Funktioner og fordele
Høj kvalitets hanekobling i messing
- Robust og holdbar
Greb med komfortabel gummiring
- Let at håndtere og tilslutte
Reducer
- Mulighed for tilslutning af to gevindstørrelser
Specifikationer
Teknisk data
|Gevindstørrelse
|G3/4 + G1/2
|Farve
|Messing.
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|44 x 37 x 37
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.