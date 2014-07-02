Basic Universal slangekobling

Universal slangekobling i ergonomisk design, der gør den let at håndtere. Koblingen er konisk, så den passer til alle almindelige slangetykkelser.

Funktioner og fordele
Ergonomisk udformet
  • Let at anvende.
Universal (1/2", 5/8", 3/4")
  • Velegnet til alle almindelige haveslanger
Specifikationer

Teknisk data

Diameter 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farve Gul
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 70 x 33 x 42
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.

PRISER

Slangegevind Universal

Anbefalet: universal slangekobling

Den universelle slangekobling fik anmeldelsen “meget god” i en field-test i bladet "selbst ist der Mann" og modtog en anbefaling.