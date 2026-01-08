Hanekobling 1” med 3/4” reducer

Robust hanekobling. Kan benyttes til 1” gevind eller med reducering til 3/4” gevind. Kompatibel med alle klik-systemer.

Ekstremt robust hanekobling. Kan benyttes til 1” gevind eller med reducering til 3/4” gevind. Kompatibel med alle klik-systemer. Ideel ved tilslutning til Kärcher havepumper.

Funktioner og fordele
Meget robust
  • Garanteret robust
Reducer
  • Mulighed for tilslutning af to gevindstørrelser
Specifikationer

Teknisk data

Gevindstørrelse G3/4 + G1
Farve sort
Mål (L x B x H) (mm) 46 x 39 x 39

Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.

Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.