Hanekobling 3/4” med 1/2” reducer
Robust hanekobling. Kan benyttes til 3/4” gevind eller med reducering til 1/2” gevind. Kompatibel med alle klik-systemer.
Ekstremt robust hanekobling. Kan benyttes til 3/4” gevind eller med reducering til 1/2” gevind. Kompatibel med alle klik-systemer.
Funktioner og fordele
Meget robust
- Garanteret robust
Reducer
- Mulighed for tilslutning af to gevindstørrelser
Specifikationer
Teknisk data
|Gevindstørrelse
|G3/4 + G1/2
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|48 x 33 x 33
Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.