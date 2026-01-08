Hanekobling til indendørsamatur
Indendørs hanekobling til tilslutning af en have-slange til et indendørs armatur. Nem tilslutning med robust messing gevind.
Indendørs hanekobling til tilslutning af en have-slange til et indendørs armatur. Nem tilslutning med robust messing gevind.
Funktioner og fordele
Fastgørelse med indvendingt messinggevind
- Garanteret robust
Beskyttelse af gevind
- Nem tilslutning
Specifikationer
Teknisk data
|Gevindstørrelse
|G3/4
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|54 x 34 x 34
Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til rengøring af små biler.