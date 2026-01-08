Teknisk data

Gevindstørrelse G3/4 Farve sort Vægt inkl. emballage (kg) 0,1 Mål (L x B x H) (mm) 54 x 34 x 34

Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.