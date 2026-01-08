Hanekobling til indendørsamatur

Indendørs hanekobling til tilslutning af en have-slange til et indendørs armatur. Nem tilslutning med robust messing gevind.

Funktioner og fordele
Fastgørelse med indvendingt messinggevind
  • Garanteret robust
Beskyttelse af gevind
  • Nem tilslutning
Specifikationer

Teknisk data

Gevindstørrelse G3/4
Farve sort
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 54 x 34 x 34

Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.

Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til rengøring af små biler.