O-ringe sæt inkl 1 stk. filter til sprinkler
O-ring sæt indeholdende seks O-ringe (4 stk 10,8 mm x 2,6 mm, 1 stk 15,9 mm x 2,6 mm, 1 stk 17,1 mm x 2,6 mm) og et sprinklerfilter.
Funktioner og fordele
1 sprinkler filter
6 pakninger (4×10.8×2.6 mm, 1×15.9×2.6 mm, 1×17.1×2.6 mm)
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|17 x 17 x 3
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.