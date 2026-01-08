Plus Universal slangekobling

Plus universal slangekobling med et blødt plastgreb, der gør den komfortabel at håndtere. Koblingen er konisk, så den passer til alle almindelige slangetyk-kelser. Kompatibel med alle klik-systemer.

Funktioner og fordele
Med forsænket blødt plastgreb
  • Let at anvende.
Kliksystem
Specifikationer

Teknisk data

Diameter 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farve Gul
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 65 x 33 x 45
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.