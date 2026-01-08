Reguleringsventil

Reguleringsventil til placering mellem haveslange og sprinkler. Giver trinløs vandmængde regulering fra 0 til max. Inkl. 2-vejs kobling til sammenkobling af to slanger.

Funktioner og fordele
Kan anvendes overalt
  • Til alle almindelige haveslanger
Inklusiv 2-vejs kobling
Specifikationer

Teknisk data

Farve Gul
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 105 x 32 x 32
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.