Reguleringsventil
Reguleringsventil til placering mellem haveslange og sprinkler. Giver trinløs vandmængde regulering fra 0 til max. Inkl. 2-vejs kobling til sammenkobling af to slanger.
Funktioner og fordele
Kan anvendes overalt
- Til alle almindelige haveslanger
Inklusiv 2-vejs kobling
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|105 x 32 x 32
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.