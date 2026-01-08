Samlemuffe 1/2" – messing

Robust og holdbar messing samlemuffe til tilslutning eller reparation to stykker haveslange. Samlemuffen passer til 1/2” og 5/8” haveslanger.

Robust og holdbar messing samlemuffe til tilslutning eller reparation to stykker haveslange. Samlemuffen passer til 1/2” og 5/8” haveslanger.

Funktioner og fordele
Fremstillet af messing
  • Holdbart materiale – i høj kvalitet
Slangekobling
  • Til samling af 2 stykker haveslange eller reparation af ødelagte haveslanger
For tilslutning af haveslanger en diameter på 1/2" og 5/8" (2.645-102.0) – 3/4" (2.645-103.0)
  • Velegnet til alle almindelige haveslanger
Specifikationer

Teknisk data

Diameter 1/2″ / 5/8″
Farve Messing.
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 38 x 38 x 38
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.