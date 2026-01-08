Samlemuffe 1/2" – messing
Robust og holdbar messing samlemuffe til tilslutning eller reparation to stykker haveslange. Samlemuffen passer til 1/2” og 5/8” haveslanger.
Funktioner og fordele
Fremstillet af messing
- Holdbart materiale – i høj kvalitet
Slangekobling
- Til samling af 2 stykker haveslange eller reparation af ødelagte haveslanger
For tilslutning af haveslanger en diameter på 1/2" og 5/8" (2.645-102.0) – 3/4" (2.645-103.0)
- Velegnet til alle almindelige haveslanger
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″
|Farve
|Messing.
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|38 x 38 x 38
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.