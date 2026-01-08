Slangekobling 1/2" – messing
Robust og holdbar messing slangekobling til 1/2” og 5/8” haveslanger.
Robust og holdbar messing slangekobling til 1/2” og 5/8” haveslanger. Skridsikkert gummigreb gør den nemt at håndtere.
Funktioner og fordele
Messing slangekobling i høj kvalitet
- Robust og holdbar
Greb med komfortabel gummiring
- Let at håndtere og tilslutte
Velegnet til 1/2'' og 5/8'' haveslanger
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″
|Farve
|Messing.
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|48 x 36 x 36
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.