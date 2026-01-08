Slangekobling 3/4" med Aqua Stop – messing

Robust og holdbar messing slangekobling med Aqua Stop, så den kan frakobles, uden vandet strømmer ud. Kan anvendes til 3/4” haveslanger. Skridsikkert gummigreb gør den nemt at håndtere.

Funktioner og fordele
Aqua Stop
  • Kan frakobles sikkert uden vandsprøjt
Messing slangekobling i høj kvalitet
  • Robust og holdbar
Greb med komfortabel gummiring
  • Let at håndtere og tilslutte
Velegnet til 3/4" haveslanger
Specifikationer

Teknisk data

Diameter 3/4″
Farve Messing.
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 52 x 38 x 38
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.