Slangekobling med 2 udgange
2-vejs fordeler med to uafhængige og individuelt justerbare tilslutninger. Bruges til at forbinde to haveslanger til en enkelt vandhane. Hanekoblingen er har 3/4” gevind med reduktionsstykke til 1/2” gevind.
Funktioner og fordele
2 vandudgange der kan justeres uafhængigt
- 2 seperate vandudgange fra en hane.
Med integreret forfilter
- Ekstra lang levetid.
Letløbende omløber
- Let tilslutning til 3/4" eller 1/2" haner.
Specifikationer
Teknisk data
|Gevindstørrelse
|G3/4 + G1/2
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|50 x 126 x 78
Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til rengøring af små biler.