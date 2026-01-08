Slangekobling med 2 udgange

2-vejs fordeler til at forbinde to haveslanger til en enkelt vandhane. Har 3/4” gevind med reduktionsstykke til 1/2” gevind.

2-vejs fordeler med to uafhængige og individuelt justerbare tilslutninger. Bruges til at forbinde to haveslanger til en enkelt vandhane. Hanekoblingen er har 3/4” gevind med reduktionsstykke til 1/2” gevind.

Funktioner og fordele
2 vandudgange der kan justeres uafhængigt
  • 2 seperate vandudgange fra en hane.
Med integreret forfilter
  • Ekstra lang levetid.
Letløbende omløber
  • Let tilslutning til 3/4" eller 1/2" haner.
Specifikationer

Teknisk data

Gevindstørrelse G3/4 + G1/2
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 50 x 126 x 78

Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.

Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til rengøring af små biler.