Slangekobling med 3 udgange
3-vejs fordeler med tre uafhængige og individuelt justerbare tilslutninger. Bruges til at forbinde tre haveslanger til en enkelt vandhane. Hanekoblingen er har 1” gevind med reduktionsstykke til 3/4” gevind.
Funktioner og fordele
3 vandudgange der kan justeres uafhængigt
- 3 seperate vandudgange fra en hane.
Med integreret forfilter
- Ekstra lang levetid.
Letløbende omløber
- Let tilslutning til 1" eller 3/4" haner.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|60 x 22 x 180
Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.
Videoer
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til rengøring af små biler.