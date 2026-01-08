Slangekobling med 3 udgange

3-vejs fordeler til at forbinde tre haveslanger til en enkelt vandhane. Hanekoblingen er har 1” gevind med reduktionsstykke til 3/4” gevind.

3-vejs fordeler med tre uafhængige og individuelt justerbare tilslutninger. Bruges til at forbinde tre haveslanger til en enkelt vandhane. Hanekoblingen er har 1” gevind med reduktionsstykke til 3/4” gevind.

Funktioner og fordele
3 vandudgange der kan justeres uafhængigt
  • 3 seperate vandudgange fra en hane.
Med integreret forfilter
  • Ekstra lang levetid.
Letløbende omløber
  • Let tilslutning til 1" eller 3/4" haner.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,3
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 60 x 22 x 180

Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.

Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til rengøring af små biler.