CR 5.335 Automatic
Slangevogn CR 5.335 Automatic med 35 m 1/2” slange - til en stor handlingsradius. Vognen sikrer automatisk slangeoprulning og nem udrulning af slange.
Med den kompakte slangevogn CR 5.335 Automatic, er slangeoprulning og udrulning af slange uden knuder hurtigt og nemt. Oprulning af slange er automatisk og ensartet. Den automatiske slangevogn er forsynet med en integreret slangebremse for at sikre at slangeoprulningen er kontrolleret. Slangevognen indeholder en 35 m ftalatfri (<0,1%) slange af høj kvalitet og kan fastsættes hurtigt og nemt takket være det bekvemme vægbeslag og de medfølgende skruer. Udover den 2 m tilslutningsslange, er trinløst justerbar dyse Plus, en slangekobling, en slangekobling med Aqua Stop og en G3/4 haneadapter med en G1/2 reduktion også inkluderet i standard tilbehørne.
Funktioner og fordele
Automatisk slangetilbagetrækning.
- Til hurtig og nem oprulning og udrulning uden knuder.
Klar til brug
- Med 35 m + 2 m 1/2"-slange, dyse Plus, 2 slangekoblinger, G3/4 og G1/2 haneadapters.
Roterbar.
- Til fleksibel tilpasning.
Slangebremse.
- Til pålidelig og kontrolleret slangeoprulning.
Specifikationer
Teknisk data
|Slangelængde (m)
|35
|Slangekapacitet. (m)
|max. 35
|Sprængende tryk. (bar)
|24
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|13,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|15,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|579 x 314 x 493
Scope of supply
- Slangekobling: 1 Stk.
- Slangekobling med Aqua Stop.: 1 Stk.
- 3/4" hanetilslutning med 1/2" reducer: 1 Stk.
- sprøjtedyse: 1 Stk.
- PrimoFlex slange 1/2".: 35 m
Udstyr
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
Anvendelsesområder
- Havevanding
