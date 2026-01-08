Jordspyd
Jordspyddet til Kärchers slangebokse til fleksibel placering hvor som helst i haven. Slangeboksen kan drejes 360° på jordspyddet til maksimal bevægelsesfrihed.
Jordspyddet kan sætte hvor end man har lyst. Det er blot skruet ned i jorden og sikrer dermed et ekstremt stabilt hold takket være det robuste metalspyd. Takket være det integrerede vaterpas i jordspyddet, kan det endda blive monteret på ujævne terræner. Takket være den innovative FlexChange teknologi, kan slangeboksen nemt placeres på jordspyddet uden brug af værktøjer. Det er også muligt, at nå hver hjørne af haven med slangen grundet en drejelig radius på 360°, og dermed garanteres maksimal bevægelsesfrihed under vandingen.
Funktioner og fordele
Vaterpas.Det integrerede vaterpas gør at jordspyddet kan skrues i lodret, selv i ujævne terræn.
Haveslangeboks med 360° anvendelse.Monteret på jordspyddet, kan slangeboksen roteres 360° rundt om sin egen akse, hvilket gør vanding i ethvert hjørne uden knæk nemt.
Nem installering.Jordspyddet kan nemt skrues ned i jorden i den krævede stilling ved at bruge to skruetrækkere som håndtag.
Pålideligt greb.
- Den robuste metal spindel sikrer stabilt greb i jorden.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2
|Mål (L x B x H) (mm)
|190 x 190 x 487
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Haver.
- Græsplæne
- Blomsterbede, køkkenhaver