Jordspyddet kan sætte hvor end man har lyst. Det er blot skruet ned i jorden og sikrer dermed et ekstremt stabilt hold takket være det robuste metalspyd. Takket være det integrerede vaterpas i jordspyddet, kan det endda blive monteret på ujævne terræner. Takket være den innovative FlexChange teknologi, kan slangeboksen nemt placeres på jordspyddet uden brug af værktøjer. Det er også muligt, at nå hver hjørne af haven med slangen grundet en drejelig radius på 360°, og dermed garanteres maksimal bevægelsesfrihed under vandingen.