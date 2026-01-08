Plus slange vægophæng
Robust slangeophæng til nem vægmontering. Praktisk og pladsbesparende slangeopbevaring med plads til dyser, sprøjtepistoler, koblinger og havehandsker.
Funktioner og fordele
Muligheder for opbevaring af sprøjtedyser og -pistoler
Praktisk og pladsbesparende slangeopbevaring
- Altid kan opbevares på et sted
- Velegnet til alle alminddelige haveslanger
Robuste materialer
- Lang levetid
Opbevaringsboks til koblinger, sprøjtedyser og havehandsker
Væg montering
- Nem montering på væg eller mur
Specifikationer
Teknisk data
|Slangekapacitet. (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|145 x 300 x 305
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Fældning af små træer.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.