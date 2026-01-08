Plus slangevogn, 20m 1/2“ PrimoFlex
Mobil og robust slangevogn med tilbehørsholder, opbevaringskrog og højdejusterbart håndtag. 20 m 1/2" PrimoFlex® slange medfølger.
Mobil og robust slangevogn med tilbehørsholder, opbevaringskrog og højdejusterbart håndtag. Slangekoblingerne er vinklede for at undgå tvist på slangen. Håndsvinget på tromlen gør det nemt rulle slangen op. 20 m 1/2" PrimoFlex® slange, vandingsdyse, hanekobling og 4 universal slangekoblinger medfølger.
Funktioner og fordele
1 x slangekobling med Aqua Stop
20 m 1/2" standard slange
3 x slangekoblinger
Vinklet slangetilslutning
Klar til brug
Holder til tilbehørs som spraylanse eller dyser
- Forbedret mobilitet
Fritløbende håndsving
- Ergonomisk af- og pårulning af slanger.
3/4" hanekobling med 1/2 reducer
Store hjul
- Forbedret mobilitet
Højdejusterbart håndtag
Specifikationer
Teknisk data
|Slangelængde (m)
|20
|Slangekapacitet. (m)
|max. 20 (1/2")
|Sprængende tryk. (bar)
|24
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|4,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5
|Mål (L x B x H) (mm)
|440 x 485 x 857
Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.
Udstyr
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
Videoer
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Fældning af små træer.
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til rengøring af små biler.
Plus slangevogn, 20m 1/2“ PrimoFlex reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.