Premium slangevogn inkl. 20 M 1/2“ PrimoFlex plus
Robust slangevogn i metal med justerbart håndtag og ergonomisk greb. 20 m PrimoFlex® Plus slange (1/2"), sprøjtepistol, hanekobling og 4 univarsalkoblinger.
Ekstra robust slangevogn med justerbart stålhåndtag og ergonomisk greb. Stålramme og tromle er rustfri. Håndsvinget på tromlen gør det nemt rulle slangen op. Leveres med 20 m 1/2" PrimoFlex® plus slange, sprøjtepistol, hanekobling og 4 universal slangekoblinger.
Funktioner og fordele
Fritløbende håndsving
- Til nem oprulning af slangen.
Højdejusterbart håndtag
Robust stålramme og -tromle
- Garanteret robust og holdbar
Skridsikkert og ergonomisk håndtag
- Praktisk håndtag gør den let at håndtere
Slange-guide
- Gør det let eat rulle slangen af og på
Med 20 m 1/2" Performance Plus slange, sprøjtepistol Plus, 4 Universal slangekoblinger Plus og G3/4 haneadapter.
Specifikationer
Teknisk data
|Slangelængde (m)
|20
|Slangekapacitet. (m)
|max. 20 (1/2")
|Sprængende tryk. (bar)
|24
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|8,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 570 x 853
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Scope of supply
- Slangekobling: 3 Stk.
- Slangekobling med Aqua Stop.: 1 Stk.
- 3/4" hanetilslutning med 1/2" reducer: 1
- sprøjtedyse: 1 Stk.
Udstyr
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til rengøring af små biler.
- Til vanding af køkkenhaver.
Premium slangevogn inkl. 20 M 1/2“ PrimoFlex plus reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.