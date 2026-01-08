25 m holdbar, 3/4” anti-twist 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater, barium, cadmium og bly. UV resistent yderlag og inderlag, der hindre algevækst. Tåler temperaturer fra -20 til 65°C og et tryk på op til 24 bar. 12 års garanti.