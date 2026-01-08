PrimoFlex® Plus 3/4" 3-lags – 25 m

25 m PrimoFlex® plus 3/4” 3-lags kvalitets haveslange i materialer uden ftalater.Forstærket med DuPont(TM) Kevlar® fibre. 15 års garanti.

25 m holdbar PrimoFlex® plus 3/4” 3-lags kvalitets haveslange i materialer uden ftalater, cadmium, barium og bly. Indeholder DuPont(TM) Kevlar® fibre. UV restistent yderlag og inderlag der forebygger algebelægning. Tåler temperaturer fra -20 til 65°C og et tryk på op til 45 bar. 15 års garanti.

Funktioner og fordele
15 års garanti
  • Garanteret holdbar
3-lags
  • Modstandsdygtig over for kinks
Bursting pressure 30 bar
  • Garanteret robust
Ekstrem robust, feksibel og kink-modstandsdygtig slange
  • Garanteret holdbar
Temperaturbestandig fra -20 til +65°C
  • Garanteret robust
Cadmium-, barium- og blyfri
  • Skånsom overfor helbred og miljø
Forstærket med vævede innovative gule KEVLAR® fibre fra DuPontTM
  • Høj ydeevne og holdbarhed
Mellemliggende lag, som er uigennemtrængeligt for lys forhindrer algevækst i slangen
  • Garanteret holdbar
Phthalat-fri kvalitets haveslange
  • Skånsom overfor helbred og miljø
Specifikationer

Teknisk data

Diameter 3/4″
Slangelængde (m) 25
Farve Gul
Vægt (kg) 6
Vægt inkl. emballage (kg) 6
Mål (L x B x H) (mm) 375 x 375 x 150

DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

PrimoFlex® Plus 3/4" 3-lags – 25 m
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af køkkenhaver.
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.