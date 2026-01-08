PrimoFlex® Plus 3/4" 3-lags – 50 m
50 m PrimoFlex® plus 3/4” 3-lags kvalitets haveslange i materialer uden ftalater. Forstærket med DuPont(TM) Kevlar® fibre. 15 års garanti.
50 m holdbar PrimoFlex® plus 3/4” 3-lags kvalitets haveslange i materialer uden ftalater, cadmium, barium og bly. Indeholder DuPont(TM) Kevlar® fibre. UV restistent yderlag og inderlag der forebygger algebelægning. Tåler temperaturer fra -20 til 65°C og et tryk på op til 45 bar. 15 års garanti.
Funktioner og fordele
15 års garanti
- Garanteret holdbar
3-lags
- Modstandsdygtig over for kinks
Bursting pressure 30 bar
- Garanteret robust
Ekstrem robust, feksibel og kink-modstandsdygtig slange
- Let at anvende.
Temperaturbestandig fra -20 til +65°C
- Garanteret robust
Cadmium-, barium- og blyfri
- Skånsom overfor helbred og miljø
Forstærket med vævede innovative gule KEVLAR® fibre fra DuPontTM
- Høj ydeevne og holdbarhed
Mellemliggende lag, som er uigennemtrængeligt for lys forhindrer algevækst i slangen
- Garanteret holdbar
Phthalat-fri kvalitets haveslange
- Skånsom overfor helbred og miljø
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|3/4″
|Slangelængde (m)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|11,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|415 x 415 x 200
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.