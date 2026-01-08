50 m robust og holdbar PrimoFlex® premium 1/2” 5-lags haveslange uden ftalater, cadmium, barium og bly. Indeholder DuPont(TM) Kevlar® fibre. UV restistent yderlag og inderlag der forebygger algebelægning. Tåler temperaturer fra -20 til 65°C og et tryk på op til 50 bar. 18 års garanti.