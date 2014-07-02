Slangesæt, 20 m PrimoFlex® + tilbehør

Slangesæt med 20 m 1/2“ PrimoFlex® haveslange, sprøjtepistol, hanekobling og 2 slangekoblinger.

Slangesæt med 20 m 1/2“ PrimoFlex® haveslange, sprøjtepistol, 3/4” hanekobling med 1/2” reducer, universal slangekobling og universal slangekobling med Aqua Stop, så den kan frakobles uden at vandet strømmer ud.

Funktioner og fordele
20 m 1/2" standard slange
  • Ideelt begyndersæt
Kliksystem
  • Velegnet til alle kendte mærker
Sprøjtepistol med justerbar stråle
  • Kan justeres fra hård til blød stråle
Universal slangekobling 2.645-191.0
  • Velegnet til alle kendte mærker
Specifikationer

Teknisk data

Diameter 1/2″
Slangelængde (m) 20
Gevindstørrelse G3/4
Farve Gul
Vægt (kg) 2,2
Vægt inkl. emballage (kg) 2,3
Mål (L x B x H) (mm) 360 x 360 x 100

Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.

Udstyr

  • Sprøjtemønster: keglestråle.
  • Sprøjtemønster: punktstråle.
Slangesæt, 20 m PrimoFlex® + tilbehør
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.