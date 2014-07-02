Slangesæt, 20 m PrimoFlex® + tilbehør
Slangesæt med 20 m 1/2“ PrimoFlex® haveslange, sprøjtepistol, hanekobling og 2 slangekoblinger.
Slangesæt med 20 m 1/2“ PrimoFlex® haveslange, sprøjtepistol, 3/4” hanekobling med 1/2” reducer, universal slangekobling og universal slangekobling med Aqua Stop, så den kan frakobles uden at vandet strømmer ud.
Funktioner og fordele
20 m 1/2" standard slange
- Ideelt begyndersæt
Kliksystem
- Velegnet til alle kendte mærker
Sprøjtepistol med justerbar stråle
- Kan justeres fra hård til blød stråle
Universal slangekobling 2.645-191.0
- Velegnet til alle kendte mærker
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|1/2″
|Slangelængde (m)
|20
|Gevindstørrelse
|G3/4
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|2,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|360 x 360 x 100
Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.
Udstyr
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.