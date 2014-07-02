Slangesæt m/holder, 15m PrimoFlex® + tilbehør
Slangesæt bestående af: 15 m PrimoFlex® 1/2” slange, vægophæng, sprøjtedyse, hanekobling og 2 universal slangekoblinger.
Slangesæt bestående af: 15 m PrimoFlex® 1/2” slange, vægophæng, sprøjtedyse, hanekobling med 1” gevind og 3/4” gevind reducer, universal slangekobling samt universal slangekobling med Aqua Stop.
Funktioner og fordele
15 m 1/2" Prmoflex® slange
Sættet er ideelt som forsyningslange til en højtryksrenser
Kliksystem
- Velegnet til alle kendte mærker
Slangeophæng
- Til praktisk opbevaring
Sprøjtedyse med justerbart rør
- Kan justeres fra hård til blød stråle
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|1/2″
|Slangelængde (m)
|15
|Gevindstørrelse
|G1
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 260 x 110
Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.
Udstyr
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.