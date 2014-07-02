Slangesæt m/holder, 15m PrimoFlex® + tilbehør

Slangesæt bestående af: 15 m PrimoFlex® 1/2” slange, vægophæng, sprøjtedyse, hanekobling med 1” gevind og 3/4” gevind reducer, universal slangekobling samt universal slangekobling med Aqua Stop.

Funktioner og fordele
15 m 1/2" Prmoflex® slange
Sættet er ideelt som forsyningslange til en højtryksrenser
Kliksystem
  • Velegnet til alle kendte mærker
Slangeophæng
  • Til praktisk opbevaring
Sprøjtedyse med justerbart rør
  • Kan justeres fra hård til blød stråle
Specifikationer

Teknisk data

Diameter 1/2″
Slangelængde (m) 15
Gevindstørrelse G1
Farve Gul
Vægt (kg) 2
Vægt inkl. emballage (kg) 2,1
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 260 x 110

Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.

Udstyr

  • Sprøjtemønster: keglestråle.
  • Sprøjtemønster: punktstråle.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.