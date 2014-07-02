Teknisk data

Diameter 1/2″ Slangelængde (m) 15 Gevindstørrelse G1 Farve Gul Vægt (kg) 2 Vægt inkl. emballage (kg) 2,1 Mål (L x B x H) (mm) 260 x 260 x 110

Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.