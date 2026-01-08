Spiralslangesæt
Pladsbesparende spiralslangesæt bestående af: 10 m spiralslange, multifunktionel sprøjtepistol, slangekoblinger og hanekobling til både udendørs og indendørs tilslutning.
Pladsbesparende spiralslangesæt bestående af: 10 m spiralslange, multifunktionel sprøjtepistol, slangekoblinger m/u Aqua Stop, vægbeslag, hanetilslutninger til både udendørs og indendørs tilslutning.
Funktioner og fordele
1 x slangekobling med kink-beskyttelse
1 x slangekobling med kink-beskyttelse og Aqua Stop
3/4" hanekobling
Fri for ubelejlig ud- og oprulning af slangen, ingen grund til at bære tunge vandkander
Messing hanekobling til indendørs tilslutning
- For tilslutning af spiralslange til indensørs hane
Multifunktionel sprøjtepistol med 4 vandingsmønstre
Efter brug genvinder slangen altid sin kompakte form
- Opbevaring der skaber orden i haven
UV-resistent, knækbestandig spiralslange (10 m).
- Skånsom mod helbredet
Væg montering
- Nem montering på væg eller mur
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|0,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|570 x 100 x 100
Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.
Udstyr
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
- Sprøjtemønster: sprinkler.
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.