Teknisk data

Farve Gul Vægt (kg) 0,8 Vægt inkl. emballage (kg) 1 Mål (L x B x H) (mm) 570 x 100 x 100

Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.