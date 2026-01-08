Spiralslangesæt

Pladsbesparende spiralslangesæt bestående af: 10 m spiralslange, multifunktionel sprøjtepistol, slangekoblinger og hanekobling til både udendørs og indendørs tilslutning.

Pladsbesparende spiralslangesæt bestående af: 10 m spiralslange, multifunktionel sprøjtepistol, slangekoblinger m/u Aqua Stop, vægbeslag, hanetilslutninger til både udendørs og indendørs tilslutning.

Funktioner og fordele
1 x slangekobling med kink-beskyttelse
1 x slangekobling med kink-beskyttelse og Aqua Stop
3/4" hanekobling
Fri for ubelejlig ud- og oprulning af slangen, ingen grund til at bære tunge vandkander
Messing hanekobling til indendørs tilslutning
  • For tilslutning af spiralslange til indensørs hane
Multifunktionel sprøjtepistol med 4 vandingsmønstre
Efter brug genvinder slangen altid sin kompakte form
  • Opbevaring der skaber orden i haven
UV-resistent, knækbestandig spiralslange (10 m).
  • Skånsom mod helbredet
Væg montering
  • Nem montering på væg eller mur
Specifikationer

Teknisk data

Farve Gul
Vægt (kg) 0,8
Vægt inkl. emballage (kg) 1
Mål (L x B x H) (mm) 570 x 100 x 100

Når du tilslutter disse produkter til drikkevandsnetværket, skal du tjekke kravene af EN 1717. Hvis nødvendigt, spørg din sanitetsspecialist.

Udstyr

  • Sprøjtemønster: keglestråle.
  • Sprøjtemønster: punktstråle.
  • Sprøjtemønster: sprinkler.
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Til vanding af krukker og potter.
  • Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
  • Til rengøring af små biler.