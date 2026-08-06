Komponenter af høj kvalitet, gummihjul og fuldhydrauliske motorer til drevet, rullebørster og sidebørster sikrer, at vores KM 105/180 R Bp Pack Classic industriel fejemaskine, inkl. batteri og oplader, er meget robust og holdbar. Udstyret med et højtydende lommefiltersystem suppleret med effektiv, automatisk filterrensning, håndterer maskinen ubesværet selv ekstremt støvede forhold. Det leveres også med et valgfrit, brugervenligt fladt plisseret filtersystem eller et pålideligt rundt filtersystem. Desuden kan KM 105/180 R Bp Pack Classic også håndtere groft snavs og er også yderst effektiv i meget møblerede indendørs områder takket være det kompakte design. Det er intuitivt og meget let for brugeren at betjene takket være dens løftestangssystem, praktisk høj tømning af beholdere og simpelt vedligeholdelseskoncept.