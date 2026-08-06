Feje-/suge maskine KM 105/180 R Bp Pack Classic
Batteri og oplader medfølgende som standard, kompakt og robust design: Vores KM 105/180 R Bp Pack Classic industriel fejemaskine. Med fuldt hydrauliske motorer og høj grad af alsidighed.
Komponenter af høj kvalitet, gummihjul og fuldhydrauliske motorer til drevet, rullebørster og sidebørster sikrer, at vores KM 105/180 R Bp Pack Classic industriel fejemaskine, inkl. batteri og oplader, er meget robust og holdbar. Udstyret med et højtydende lommefiltersystem suppleret med effektiv, automatisk filterrensning, håndterer maskinen ubesværet selv ekstremt støvede forhold. Det leveres også med et valgfrit, brugervenligt fladt plisseret filtersystem eller et pålideligt rundt filtersystem. Desuden kan KM 105/180 R Bp Pack Classic også håndtere groft snavs og er også yderst effektiv i meget møblerede indendørs områder takket være det kompakte design. Det er intuitivt og meget let for brugeren at betjene takket være dens løftestangssystem, praktisk høj tømning af beholdere og simpelt vedligeholdelseskoncept.
Funktioner og fordele
Robust design af maskinen til sikkert arbejdeFuldt hydraulisk trækkraft, hovedfejerulle og sidebørstedrev. Giver længere levetid for komponenter og maskine. Standard blinkende lampe øger sikkerheden for bruger og miljø.
FejebakkeprincipGaranterer gode rengøringsresultater også med fint affald. Ubesværet opsamling af grovt affald. Lav støvproduktion.
Enkel betjening, vedligeholdelse og serviceIntuitiv betjening ved hjælp af håndtag. Hovedfejerulle og filter kan let udskiftes uden værktøj. Nem adgang til alle nøglekomponenter.
Effektivt lommefiltersystem
- Minimerer effektivt støvproduktion under fejning.
- Fås også med valgfrit fladt plisseret filter eller rundt filtersystem.
- Ekstremt effektiv rengøring med lang levetid.
Automatisk filterrensning
- Regelmæssig rengøring forlænger filterets levetid.
- Reducerer støvproduktion, selv under ekstreme eksterne forhold.
- Fungerer pålideligt med alle tilgængelige filtersystemer.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Elektrisk
|Friktionskørsel
|Jævnstrømsmotor
|Drivkraft (V/kW)
|36 / 2,5
|Maks. kapacitet (m²/h)
|6300
|Arbejdsbredde (mm)
|780
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1050
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1300
|Batteriydelse (Ah)
|240
|Batterispænding (V)
|36
|Batteri køretid (h)
|max. 2,5
|Affaldsbeholder. (l)
|180
|Maksimal stigning. (%)
|14
|Arbejdshastighed (km/h)
|6
|Filterflade (m²)
|5,2
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|850
|Vægt, driftsklar (kg)
|850
|Vægt inkl. emballage (kg)
|850
|Mål (L x B x H) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Scope of supply
- Lommefilter
- Massive gummihjul
Udstyr
- Manuelt filterrensningssystem
- Automatisk filterrensning
- Justerbar børstevalse
- Pendlende hovedbørstevalse
- Regulerbar sugestyrke
- Fejebakkeprincip
- Drivmekanisme - fremad
- Drivmekanisme - baglæns
- Støvsuger
- Hydraulisk beholderløft
- Udendørs anvendelse
- Indendørs anvendelse
- Opladningsniveau-indikator
- Driftstimetæller
- Fejefunktion (kan slås fra)
- Sidebørsten svinger automatisk ud
Anvendelsesområder
- Ideel til brug i (åbne) produktionsområder, lagre og logistikbygninger
- Velegnet til brug i udvendige rum, i lasteområder og på byggepladser
- Til brug i metal- og byggeindustrien såvel som i tung industri