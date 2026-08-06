Feje-/suge maskine KM 105/180 R Bp Pack Classic

Batteri og oplader medfølgende som standard, kompakt og robust design: Vores KM 105/180 R Bp Pack Classic industriel fejemaskine. Med fuldt hydrauliske motorer og høj grad af alsidighed.

Komponenter af høj kvalitet, gummihjul og fuldhydrauliske motorer til drevet, rullebørster og sidebørster sikrer, at vores KM 105/180 R Bp Pack Classic industriel fejemaskine, inkl. batteri og oplader, er meget robust og holdbar. Udstyret med et højtydende lommefiltersystem suppleret med effektiv, automatisk filterrensning, håndterer maskinen ubesværet selv ekstremt støvede forhold. Det leveres også med et valgfrit, brugervenligt fladt plisseret filtersystem eller et pålideligt rundt filtersystem. Desuden kan KM 105/180 R Bp Pack Classic også håndtere groft snavs og er også yderst effektiv i meget møblerede indendørs områder takket være det kompakte design. Det er intuitivt og meget let for brugeren at betjene takket være dens løftestangssystem, praktisk høj tømning af beholdere og simpelt vedligeholdelseskoncept.

Funktioner og fordele
Feje-/suge maskine KM 105/180 R Bp Pack Classic: Robust design af maskinen til sikkert arbejde
Robust design af maskinen til sikkert arbejde
Fuldt hydraulisk trækkraft, hovedfejerulle og sidebørstedrev. Giver længere levetid for komponenter og maskine. Standard blinkende lampe øger sikkerheden for bruger og miljø.
Feje-/suge maskine KM 105/180 R Bp Pack Classic: Fejebakkeprincip
Fejebakkeprincip
Garanterer gode rengøringsresultater også med fint affald. Ubesværet opsamling af grovt affald. Lav støvproduktion.
Feje-/suge maskine KM 105/180 R Bp Pack Classic: Enkel betjening, vedligeholdelse og service
Enkel betjening, vedligeholdelse og service
Intuitiv betjening ved hjælp af håndtag. Hovedfejerulle og filter kan let udskiftes uden værktøj. Nem adgang til alle nøglekomponenter.
Effektivt lommefiltersystem
  • Minimerer effektivt støvproduktion under fejning.
  • Fås også med valgfrit fladt plisseret filter eller rundt filtersystem.
  • Ekstremt effektiv rengøring med lang levetid.
Automatisk filterrensning
  • Regelmæssig rengøring forlænger filterets levetid.
  • Reducerer støvproduktion, selv under ekstreme eksterne forhold.
  • Fungerer pålideligt med alle tilgængelige filtersystemer.
Specifikationer

Teknisk data

Fremdriftstype Elektrisk
Friktionskørsel Jævnstrømsmotor
Drivkraft (V/kW) 36 / 2,5
Maks. kapacitet (m²/h) 6300
Arbejdsbredde (mm) 780
Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm) 1050
Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm) 1300
Batteriydelse (Ah) 240
Batterispænding (V) 36
Batteri køretid (h) max. 2,5
Affaldsbeholder. (l) 180
Maksimal stigning. (%) 14
Arbejdshastighed (km/h) 6
Filterflade (m²) 5,2
Vægt (med tilbehør) (kg) 850
Vægt, driftsklar (kg) 850
Vægt inkl. emballage (kg) 850
Mål (L x B x H) (mm) 1847 x 1065 x 1388

Scope of supply

  • Lommefilter
  • Massive gummihjul

Udstyr

  • Manuelt filterrensningssystem
  • Automatisk filterrensning
  • Justerbar børstevalse
  • Pendlende hovedbørstevalse
  • Regulerbar sugestyrke
  • Fejebakkeprincip
  • Drivmekanisme - fremad
  • Drivmekanisme - baglæns
  • Støvsuger
  • Hydraulisk beholderløft
  • Udendørs anvendelse
  • Indendørs anvendelse
  • Opladningsniveau-indikator
  • Driftstimetæller
  • Fejefunktion (kan slås fra)
  • Sidebørsten svinger automatisk ud
Feje-/suge maskine KM 105/180 R Bp Pack Classic
Anvendelsesområder
  • Ideel til brug i (åbne) produktionsområder, lagre og logistikbygninger
  • Velegnet til brug i udvendige rum, i lasteområder og på byggepladser
  • Til brug i metal- og byggeindustrien såvel som i tung industri
Tilbehør