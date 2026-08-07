Kompakt, meget mobil og samtidig kraftfuld synkron generator PGG 3/1 med en effekt på 2,8 kW til uafhængig strømforsyning, f.eks. på byggepladser, i landbruget eller i kommunale driftsopgaver. Den pålidelige firetakts benzinmotor muliggør sikker drift takket være konstant effekt og sofistikeret sikkerhedsteknologi med overbelastnings- og oliemangelbeskyttelse, og desuden enkel transport af den brugervenlige maskine takket være punkterfri hjul og et sammenklappeligt skubbehåndtag. De to stikkontakter med jord er udstyret med en automatisk spændingsregulator (AVR), som leverer en stort set konstant spænding. Med driftstider på op til 12 timer (ved fuld belastning 6,5 timer) med en 15 liters tank, kan hele arbejdsdage let dækkes.