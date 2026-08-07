Elektrisk generator Generator PGG 3/1
Benzindrevet, med 2,8 kW effekt, punkterfri hjul og 15 liters tank: Synkron generator PGG 3/1 til op til 12 timers drift uafhængigt af eksterne strømkilder i mange forskellige anvendelsesområder.
Kompakt, meget mobil og samtidig kraftfuld synkron generator PGG 3/1 med en effekt på 2,8 kW til uafhængig strømforsyning, f.eks. på byggepladser, i landbruget eller i kommunale driftsopgaver. Den pålidelige firetakts benzinmotor muliggør sikker drift takket være konstant effekt og sofistikeret sikkerhedsteknologi med overbelastnings- og oliemangelbeskyttelse, og desuden enkel transport af den brugervenlige maskine takket være punkterfri hjul og et sammenklappeligt skubbehåndtag. De to stikkontakter med jord er udstyret med en automatisk spændingsregulator (AVR), som leverer en stort set konstant spænding. Med driftstider på op til 12 timer (ved fuld belastning 6,5 timer) med en 15 liters tank, kan hele arbejdsdage let dækkes.
Funktioner og fordele
Ekstraordinær brugervenlighed
- Høj mobilitet takket være det foldbart skubbehåndtag og punkteringssikre hjul.
- Elektrisk start til bekvem og hurtig start af benzinmotoren.
Ultimativ pålidelighed og sikkerhed
- Med overbelastning og oliemangelbeskyttelse samt rørformet stålramme for maksimal sikkerhed.
- Med automatisk spændingsregulator (AVR) til drift af følsomme elektroniske enheder.
Pålidelig og kraftfuld.
- 230 V synkron generator giver pålideligt fortsættende strøm på 2,8 kW.
- Kraftig benzinmotor til arbejde på min. 6,5 timer pr. tankpåfyldning.
Betjening af Kärcher højtryksrensere
- Muliggør brugen af højtryksrensere i områder uden ekstern strømforsyning.
- Egnet til valgte enkelfase højtryksrensere.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Lydniveau (dB(A))
|74
|Nominel ydelse (kW)
|2,8
|Effekt (kW)
|3
|Fremdriftstype
|Benzin
|Cylinderkapacitet (cm³)
|208
|Motoreffekt (kW/hp)
|4 / 5,4
|Benzinforbrug (l/h)
|2,3
|Tankvolumen (l)
|15
|Drifttid ved 50% output (h)
|12
|Drifttid ved 100% output (h)
|6,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|56,1
|Vægt uden tilbehør (kg)
|51,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|645 x 622 x 549
Scope of supply
- Driftsstatus display
- DC-udgang (12 V)
- Beskyttelsesklasse IP 23
- Lav olie og overbelastningsbeskyttelse
- Brændstofmåler
- Enkeltfasestik type F (Schuko)
- Automatisk Spændingsregulering (AVR)
Videoer
Anvendelsesområder
- Uafhængig strømkilde til kommuner, f.eks. til støvsugere
- Uafhængig strømkilde i konstruktion, f.eks. til vinkelslibere
- Uafhængig strømkilde i landbruget, f.eks. højtryksrensere