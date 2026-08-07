Op til 98% friskvand kan spares i vaskeanlæg til personbiler og erhvervskøretøjer med det biologiske spildevandsrensningssystem WRB 4000 Bio fra vores partner aquadetox. I en naturlig proces renser systemet op til 4.000 liter forurenet spildevand i timen og fører det tilbage til vaskeanlæggets vandkredsløb som behandlet genbrugsvand. Vandet, som renses helt uden kemiske tilsætningsstoffer, imponerer med sin høje kvalitet – der er ingen uklarheder eller ubehagelige lugte. Takket være det kompakte design kan WRB 4000 Bio installeres selv under trange pladsforhold og uden omfattende jordarbejde. Ingen plads til et underjordisk anlæg? Intet problem: Hele vores teknologi til spildevandsrensning kan nemt installeres over jorden. For større fleksibilitet og mobilitet tilbyder vi vores gennemprøvede bassinteknologi – inklusive WRB Bio – som en nøglefærdig plug-and-play-containerløsning. Du skal blot vælge den passende størrelse (20, 30 eller 40 fod) og drage fordel af en hurtig, pladsbesparende installation, der kan udføres hvor som helst.