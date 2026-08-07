Vandbehandlingsanlæg WRB 4000 Bio
Biologisk rensning af spildevand: WRB 4000 Bio omdanner op til 4.000 liter forurenet spildevand fra vaskeanlæg til rent genvundet vand i timen og fører det tilbage til kredsløbet. Alt dette uden brug af kemikalier.
Op til 98% friskvand kan spares i vaskeanlæg til personbiler og erhvervskøretøjer med det biologiske spildevandsrensningssystem WRB 4000 Bio fra vores partner aquadetox. I en naturlig proces renser systemet op til 4.000 liter forurenet spildevand i timen og fører det tilbage til vaskeanlæggets vandkredsløb som behandlet genbrugsvand. Vandet, som renses helt uden kemiske tilsætningsstoffer, imponerer med sin høje kvalitet – der er ingen uklarheder eller ubehagelige lugte. Takket være det kompakte design kan WRB 4000 Bio installeres selv under trange pladsforhold og uden omfattende jordarbejde. Ingen plads til et underjordisk anlæg? Intet problem: Hele vores teknologi til spildevandsrensning kan nemt installeres over jorden. For større fleksibilitet og mobilitet tilbyder vi vores gennemprøvede bassinteknologi – inklusive WRB Bio – som en nøglefærdig plug-and-play-containerløsning. Du skal blot vælge den passende størrelse (20, 30 eller 40 fod) og drage fordel af en hurtig, pladsbesparende installation, der kan udføres hvor som helst.
Funktioner og fordele
Biologisk rensning af spildevand
- Ved brug af BioCubes, der indeholder mikroorganismer.
- Uden brug af flokkuleringsmidler og andre kemikalier.
Særdeles god kvalitet af genvundet vand
- Ingen sløring eller lugtgener.
- Sparer op til 98% rent vand.
Konservativ brug af værdifulde ressourcer
- Fremragende omkostning-/fordel-ratio.
- En langsigtet investering for flere fordele.
Kompakt design.
- Kan også installeres på steder, hvor det prioriteres at spare plads.
- Grusfiltre, der allerede fås, kan nemt eftermonteres.
- Eftermontering uden omkostningsfuldt gravearbejde.
Med typegodkendelse
- Maksimal genvinding i henhold til Appendiks 49 AbwV.
- Olieudskiller ikke nødvendig.
Specifikationer
Teknisk data
|Flow-ydeevne (l/h)
|4000
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Mål (L x B x H) (mm)
|2000 x 1000 x 2100
Anvendelsesområder
- Til biologisk spildevandsrensning i automatiske vaskeanlæg til personbiler og erhvervskøretøjer samt i selvbetjeningsvaskeanlæg.