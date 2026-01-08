Med et driftstryk på 140 bar og en vandgennemstrømning på op til 600 liter i timen hører HD 6/16-4 M Cage til i mellemklassen af koldtvandsrensere. Maskinen er godt beskyttet mod udefrakommende påvirkninger af en robust rørramme i pulverlakeret stål og imponerer på alle aspekter ved krævende arbejdsforhold. Den nyudviklede, trestemplede aksialpumpe med cylinderhoved i messing spiller også en vigtig rolle ved at muliggøre en 20 % højere energieffektivitet og rengøringsevne. HD 6/16-4 M Cage drives af en firepolet, langsomtgående vekselstrømsmotor, er ekstremt nem at udføre service på og kan anvendes både horisontalt og vertikalt. EASY!Force-højtrykspistolen, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden, sikrer, at du kan arbejde uden at anstrenge dig. Den automatiske trykudligning sikrer, at højtrykskomponenterne holder længe.