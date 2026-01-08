Højtryksrenser HD 6/15 M *EU
HD 6/16-4 M Cage: Den firepolede, langsomtgående vekselstrømsmotor og rørrammen i pulverlakeret stål er de centrale egenskaber ved denne energibesparende højtryksrenser.
Med et driftstryk på 140 bar og en vandgennemstrømning på op til 600 liter i timen hører HD 6/16-4 M Cage til i mellemklassen af koldtvandsrensere. Maskinen er godt beskyttet mod udefrakommende påvirkninger af en robust rørramme i pulverlakeret stål og imponerer på alle aspekter ved krævende arbejdsforhold. Den nyudviklede, trestemplede aksialpumpe med cylinderhoved i messing spiller også en vigtig rolle ved at muliggøre en 20 % højere energieffektivitet og rengøringsevne. HD 6/16-4 M Cage drives af en firepolet, langsomtgående vekselstrømsmotor, er ekstremt nem at udføre service på og kan anvendes både horisontalt og vertikalt. EASY!Force-højtrykspistolen, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden, sikrer, at du kan arbejde uden at anstrenge dig. Den automatiske trykudligning sikrer, at højtrykskomponenterne holder længe.
Funktioner og fordele
Holdbart og robustRobust stålrørsramme beskytter alle komponenter. Stålrammen kan også benyttes at fastmontere maskinen på servicekøretøjet Robust plastik karosseri
Højkvalitets udstyr.Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid. Kraftfuld, 4-polet langsomtomgående elektrisk motor. Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Nem serviceNem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben. Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover. Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Fleksibel drift
- Designet til opstående eller horisontalt drift.
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|600 - 600
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|160 / 16
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|240 / 24
|Tilsluttet effekt (kW)
|3,1
|El ledning (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|41,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|46
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Pressostatkontrol
Anvendelsesområder
- Ideel til bygningskonstruktører, håndværkere osv.