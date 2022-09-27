Service og support

Kunde service

Du kan stole på os. Vores omfattende service stopper ikke, når du har accepteret dit højkvalitets Kärcher-system.

Vores service tilbyder dig følgende fordele:

24/7 service – vi er her altid for dig

Hurtig behandling af reservedelsanmodninger eller serviceforespørgsler

Næsten alle reservedele er umiddelbart tilgængelige fra vores lager

Professionel service fra ekspertuddannede serviceteknikere

Forbedre værdifastholdelse og øge levetiden for din Kärcher-løsning

Udførelse af lovpligtige sikkerhedsinspektioner

Uforpligtende, fast kontakt

Gratis forslag til omkostninger

Omfattende service efter indgåelse af en serviceaftale

Vi tilbyder også servicepakker

Når en kontrakt er indgået, kan du være sikker på, at vores service fortsætter hvert år uden yderligere arbejde!

Følgende servicepakker er tilgængelige:

Klassisk servicepakke:

Vores klassiske servicepakke er baseret på princippet om forebyggelse i stedet for reparation. Med denne pakke kan du beregne de samlede serviceomkostninger; desuden udskiftes sliddele og reservedele på stedet efter samråd med din kontaktperson.

Kompakt servicepakke:

Vedligeholdelse og reparation er fuldt ud beregnelige takket være vores Compact servicepakke. Serviceomkostninger og kontraktligt aftalte sliddele og reservedele opdateres hvert år af vores dygtige serviceteknikere.

Flådestyring

Vi begyndte for nylig at tilbyde kunderne vores flådestyringsservice (fjernvedligeholdelsessystem) efter anmodning.