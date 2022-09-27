Service og support
Kunde service
Du kan stole på os. Vores omfattende service stopper ikke, når du har accepteret dit højkvalitets Kärcher-system.
Vores service tilbyder dig følgende fordele:
- 24/7 service – vi er her altid for dig
- Hurtig behandling af reservedelsanmodninger eller serviceforespørgsler
- Næsten alle reservedele er umiddelbart tilgængelige fra vores lager
- Professionel service fra ekspertuddannede serviceteknikere
- Forbedre værdifastholdelse og øge levetiden for din Kärcher-løsning
- Udførelse af lovpligtige sikkerhedsinspektioner
- Uforpligtende, fast kontakt
- Gratis forslag til omkostninger
- Omfattende service efter indgåelse af en serviceaftale
Vi tilbyder også servicepakker
Når en kontrakt er indgået, kan du være sikker på, at vores service fortsætter hvert år uden yderligere arbejde!
Følgende servicepakker er tilgængelige:
Klassisk servicepakke:
Vores klassiske servicepakke er baseret på princippet om forebyggelse i stedet for reparation. Med denne pakke kan du beregne de samlede serviceomkostninger; desuden udskiftes sliddele og reservedele på stedet efter samråd med din kontaktperson.
Kompakt servicepakke:
Vedligeholdelse og reparation er fuldt ud beregnelige takket være vores Compact servicepakke. Serviceomkostninger og kontraktligt aftalte sliddele og reservedele opdateres hvert år af vores dygtige serviceteknikere.
Flådestyring
Vi begyndte for nylig at tilbyde kunderne vores flådestyringsservice (fjernvedligeholdelsessystem) efter anmodning.
Contact us
Hvis du er interesseret i nogen af vores ydelser, reservedele eller serviceaftaler, som vi kan skræddersy specifikt til dine krav, så kontakt os venligst:
Hovedkontor:
Kärcher A/S
Islevdalsvej 98
DK-2610 Rødovre
Tlf.: +45 70206667
Mail: info@karcher.dk
Vores hotline er bemandet fra mandag til torsdag fra 08:00 til 16:00 og fredag fra 08:00 til 15:30.