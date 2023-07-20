KLASSISK BILRESTAURERING
At restaurere og pleje eksklusive klassiske biler er komplekst og kræver professionelt arbejde og den rette teknologi, både indvendigt og udvendigt. Uanset om det er forberedende rengøring, forberedende foranstaltninger eller vedligeholdelsesrengøring ved hjælp af tørisblæsning indvendigt og udvendigt – der er nogle tips og tricks, der gør arbejdet lettere.
Forberedelse er nøglen til at afsløre skader
Der er mange aspekter at overveje ved køretøjsforberedelse og rengøring indvendigt i en klassisk bil, hvor man ofte skal håndtere følsomme materialer. Hver område har sine egne rengørings- og forberedelsesmetoder, der muliggør professionelt og effektivt arbejde.
Omhyggelig og grundig rengøring af overflader
Det er bedst at bruge skånsomme metoder som støvbundet aftørring med mikrofiberklude og/eller handsker samt arbejde med let tryk for at udføre den indledende rengøring. Tekstiloverflader rengøres nemt for løs og klistret snavs ved hjælp af en støvsuger og en turbomundstykke. Læder- eller kunstlædersæder skal støvsuges omhyggeligt for at undgå striber eller ridser; en børstesugemundstykke er velegnet til følsomme materialer.
Tip – afslør skader ved rengøring:
En grundig rengøring af interiøret kan afsløre skader, små ridser eller huller, der skal repareres.
Bevaring i stedet for fornyelse ved hjælp af spray extraction til sædebetræk
Hvis der med tiden er dannet en let tåge på sædebetrækkene, kan du friske stoffet op med en fugtig mikrofiberklud. Hvis pletterne har siddet i materialet i lang tid og ikke kan fjernes, er spray-ekstraktionsudstyret en meget god løsning. Det sprøjter vand blandet med rengøringsmiddel på og suger det derefter op fra betrækket igen.
Ældre betræk eller betræk, der ikke er blevet rengjort i lang tid, skal normalt støvsuges flere gange, da processen trækker snavset et par centimeter tættere på overfladen med hver operation. Denne type restaurering og vedligeholdelse giver mulighed for at grundigt rense og bevare sædebetræk, så de ikke behøver at blive fornyet.
Tip – vælg det rette rengøringsmiddel:
Når du vælger et rengøringsmiddel, skal du sikre dig, at det er uden overfladeaktive stoffer, har en god effekt og ikke efterlader nogen rester. Rengøringsmidler, der anvendes i spray-ekstraktion, er normalt også uden duftstoffer. En tekstilfrisker kan give den passende behagelige atmosfære bagefter.
Tip – batteridrevne enheder gør arbejdet lettere:
Der findes batteridrevne spray-ekstraktionsenheder. De er trådløse og kompakte og hjælper med at gøre restaureringen af klassiske biler meget lettere.
Forberedelse og rengøring af køretøjets interiør
Uanset om det er traditionel køretøjsforberedelse, køretøjsrensning hos bilforhandlere, udlejningsbiler og virksomhedsflåder eller vedligeholdelse af eksklusive klassiske biler og sportsvogne: Køretøjer, der kontinuerligt rengøres og vedligeholdes, nyder godt af en længere levetid og en sikret værdibevaring. Brugen af den rette teknologi og arbejdsmetoder hjælper med at opnå dette mål hurtigt og bæredygtigt.
Tørisblæsning til skånsom og effektiv restaurering af klassiske biler
Tørisblæsning er en meget skånsom og effektiv proces til fjernelse af genstridige snavsaflejringer såsom olier, lakker, fedt, tjære, klæbemidler eller silikone- og gummirester fra forskellige overflader. Dette gør det velegnet til mange forskellige anvendelser inden for restaureringen af eksklusive klassiske biler med følsomme og komplekse overflader.
Hvordan tørisblæsning fungerer
Tricket ligger i partikelblæsningsprocessen. CO2-granulat bruges som blæsemedium. I modsætning til de fleste andre blæsemedier, som ikke ændrer deres faste tilstandsform under arbejdsprocessen, sublimerer den frosne CO2 straks til CO2-gas efter at have ramt overfladen. Dette betyder, at der ikke efterlades blæsemedierester, og rengøringen er meget skånsom mod materialet.
Tøris til at hjælpe med at støtte en restaurering af klassiske biler
Før det egentlige arbejde begynder, skal arbejdsområdet rengøres. Lige fra motorrummet til indsugningsstrakte og udstødningsgasgenindvindingsventilen - en tørisblæser sikrer renlighed overalt uden at beskadige overfladerne. Hvis du f.eks. skal fjerne tætningsrester fra transmissionskomponenter før en teknisk inspektion, er tørisblæsning en fantastisk måde at gøre det på. Det er også velegnet til rengøring af hulrum før hulrumforsegling, til rengøring af kontaktflader og elektriske komponenter eller til afkøling af hjul- eller aksellejer før presning. Tørisblæsere er endda en meget god løsning til afgratning af nyfremstillede drejede og fræsede dele eller til efterbehandling af komponenter fra 3D-printning.
Tip – fjern først undervognsbeskyttelse:
Hvis karosseriet er påvirket af korrosion, skal du først fjerne den beskyttende undervognsmaling, før karosseriet kan demonteres og genopbygges. Tørisblæsning er en meget effektiv teknik til at fjerne denne tjærelignende substans.
Tøris til rengøring og behandling af klassiske biler
Tørisblæseren hjælper med at rense udvendige gummitætninger og folder, fjerne klistermærker eller klæberester samt fjerne vandløbsmærker fra gummi-folder under spejlet og nederst på køretøjsdøre. Processen er også meget velegnet til rengøring af særligt følsomme og dyre fælge.
Tørisblæsning anbefales også til indvendig rengøring; konsoller, knapper, sædebetræk, boksafdækninger, luftdyser, tæpper eller himmelbeklædning kan rengøres skånsomt, effektivt og uden fugtighed. Det er kun nødvendigt at bruge en lille mængde slibemiddel ved lavt tryk og om nødvendigt bruge en knuser til at knuse de 3 mm tøris-piller til en sne-lignende tilstand.
SIDEBEMÆRKNING: smart & spot reparation af klassiske biler
Ikke enhver skade kræver en dyr reparation. Smart repair omfatter en række teknikker, hvormed mindre skader på og i køretøjet kan repareres hurtigt og billigt. Smart står for small middle area repair technologies. Arbejdet bør altid begrænses til det beskadigede område uden at demontere nogen komponenter. Dette betyder, at "paintless dent removal" (PDR) eliminerer behovet for tidskrævende udfyldning, slibning eller omlakering. Derudover bevarer det den originale lak, hvilket betyder, at værditab på køretøjet undgås.
Hvis overfladisk mindre lakskade skal repareres, er den bedste metode at bruge spot reparation. Dybe lakridser kan udfyldes, slibes, males og poleres. Målet med spotmaling er at sikre, at farveovergange ikke er synlige efter reparationen. En velholdt lak kan markant øge værdien af en klassisk bil.