KLASSISK BILRESTAURERING

Bevaring i stedet for fornyelse ved hjælp af spray extraction til sædebetræk

Hvis der med tiden er dannet en let tåge på sædebetrækkene, kan du friske stoffet op med en fugtig mikrofiberklud. Hvis pletterne har siddet i materialet i lang tid og ikke kan fjernes, er spray-ekstraktionsudstyret en meget god løsning. Det sprøjter vand blandet med rengøringsmiddel på og suger det derefter op fra betrækket igen.

Ældre betræk eller betræk, der ikke er blevet rengjort i lang tid, skal normalt støvsuges flere gange, da processen trækker snavset et par centimeter tættere på overfladen med hver operation. Denne type restaurering og vedligeholdelse giver mulighed for at grundigt rense og bevare sædebetræk, så de ikke behøver at blive fornyet.