ØKONOMISK DRIFT AF GANTRY BILVASKERIER

At holde deres køretøj rent er en høj prioritet for mange bilejere. De besøger derfor regelmæssigt steder, hvor de kan vaske og udføre vedligeholdelsesarbejde på deres køretøj. Gantry bilvaskerier kan derfor udgøre en lønsom sidevirksomhed for autoværksteder, servicestationer og bilforhandlere. Vaskecentre drager også fordel af installationen af omkostningseffektive og miljøvenlige systemer.

A safe way to start in the wash system business

Den lønsomme måde at starte i vaskeanlægsbranchen på

Gantry bilvaskerier kan udgøre en lønsom rengøringsløsning for autoværksteder, bilforhandlere, bilvask-faciliteter og servicestationer. Dog skal vaskeanlæggets størrelse og udstyr justeres optimalt i forhold til målgruppen og antallet af køretøjer, der vaskes dagligt. Hvis et gantry bilvaskeri bruges som kontraktsvirksomhed, skal der foretages en grundig analyse af stedet.

Det første valg er, om vaskeanlægget skal bruges til virksomhedens egne formål eller som kontraktsvirksomhed?

Når man køber et gantry bilvaskeri, er en af de vigtigste spørgsmål om lønsomhed. Først og fremmest skal det fastlægges, om gantry bilvaskeriet udelukkende skal bruges til virksomhedens egne vaskemål eller også som kontraktsvirksomhed.

Cost-effectiveness of gantry car washes CCB3

Til virksomhedens egne vaskemål

Hvis det primært skal bruges til virksomhedens egne vaskemål, afhænger størrelsen og tekniske design for bilforhandlere af salgstallene for nye og brugte køretøjer. For autoværksteder afhænger disse faktorer derimod af antallet af kundekøretøjer, der passerer igennem.

Tip: I begge tilfælde skal den eksisterende tilgængelighed af tredjepartsfaciliteter i området tages i betragtning ved beregning af lønsomhed.

Cost-effectiveness of filling station gantry car washes

Kontraktvask

For kontraktvask afhænger lønsomheden og typen af vaskeanlæg, der vælges, i første omgang af det forventede antal køretøjsvask. En grundig analyse af stedet skal udføres for at fastlægge dette.

Grundig analyse af stedet for en lønsom rengøringsvirksomhed

Hvis et vaskeanlæg bruges som kontraktsvirksomhed, skal der foretages en grundig analyse for at kunne betjene systemet omkostningseffektivt. Udover at vælge det rigtige sted er det også afgørende at tage hensyn til de strukturelle og tekniske forhold, finansieringsmulighederne og en lønsomhedsvurdering for at fastlægge den optimale systemstørrelse og udstyr.

Contract cleaning

1. Antal køretøjer, infrastruktur og konkurrence

For at estimere antallet af køretøjer, der passerer igennem, er det først nødvendigt at analysere trafikfrekvensen på stedet, infrastrukturen inden for en radius af ti kilometer og den regionale konkurrence.

Steder med høj trafikfrekvens er dem, der ligger ved hovedveje, direkte ved indkøbscentre eller tæt på by- eller bymidter. Der tages også hensyn til antallet af indbyggere pr. kvadratkilometer i det omkringliggende område, dets sociale struktur samt antallet og typen af registrerede biler i dette område. De kompetente lokale myndigheder, licensmyndighederne og motortransportmyndighederne kan give disse oplysninger.

Det gennemsnitlige antal køretøjsvask pr. måned, der er fastlagt ud fra disse oplysninger, må dog ikke forveksles med det maksimale mulige antal køretøjsvask for en gantry. Dette tal er kun en gennemsnitlig referenceværdi, der ikke tager højde for spidsbelastningstider efter perioder med dårligt vejr eller klynger på grund af driftsmæssige årsager.

Bemærk:

Kommunale grundvands- og miljøbeskyttelseslove har indflydelse på, hvordan et vaskeanlæg bruges. For eksempel er det i mange kommuner ikke tilladt at vaske din bil på gaden, så grundvandet ikke forurenes med vaskeprodukter. Hvis sådanne love håndhæves strengt af kommunerne, kan det forventes, at endnu flere køretøjer vil besøge gantryen.

2. Strukturelle og tekniske forhold - byggetilladelser, støjbeskyttelse, vandgenindvinding osv.

De strukturelle og tekniske forhold skal derefter undersøges på stedet.

For gantry bilvaskerier bør der være en tilstrækkelig stor hal med tilstrækkelig vandforsyning og afløb samt en tilstrækkelig strømforbindelse.

Inden installation af vaskeanlægget i en eksisterende hal er det også vigtigt at kontrollere, om halens størrelse svarer til de mange sikkerhedsregler, der er foreskrevet af brancheforeninger (retningslinjer for køretøjsvaskesystemer ZH1/543).

Hvis der skal opføres en ny vaskehal, afhænger omkostningerne i høj grad af, om byggegrunden allerede ejes af den kommende operatør, og om der er mulighed for en kommerciel byggetilladelse.

Uanset om hallen allerede eksisterer, hvis vaskeanlægget er i nærheden af et boligområde, skal der også tages hensyn til støjbeskyttelsesregler. Om nødvendigt skal der anmodes om en ekspertvurdering.

Hvis det ikke allerede er til stede, er det også nødvendigt at planlægge og købe et passende dimensioneret separator- eller genbrugssystem til vaskevandet. Et sådant separator- eller genbrugssystem tilbyder flere fordele, der fremskynder afkastningsperioden. Udover reducerede driftsomkostninger kan det også markedsføres effektivt i forbindelse med energibesparende vaske- og tørringssystemer. For mange bilejere er den primære årsag til kun at få deres køretøj regelmæssigt vasket i et bestemt vaskeanlæg miljøpåvirkningen.

Gantry-systemer, der kan betjenes året rundt, modtager en positiv respons fra kunderne, hvis de tilbyder særlige vaskeprogrammer såsom skumvask, hot wax-behandlinger og undervognsvask. For mange kunder fungerer disse programmer som en motivationsfaktor for at bruge vaskeanlægget hyppigere, især om vinteren og i overgangsperioden om foråret.

Området til indkørsel til gantry bilvasken spiller også en vigtig rolle for dens popularitet og dermed lønsomhed. Hvis hallen er let tilgængelig, selv for store SUV'er og varevogne i spidsbelastningstider og uden gentagne manøvrer, har dette en positiv indvirkning på kundetilfredshed og dermed besøgsfrekvensen.

Der bør også være et område omkring gantryen til udførelse af forberedende og opfølgende arbejde. På den ene side åbner dette muligheden for yderligere forretningsområder såsom selvbetjeningsvask, møntbetjente støvsugere og rengøring af fodmåtter. På den anden side øger disse tjenester også kundetilfredshed og loyalitet.

3. Beregning af vedligeholdelsesomkostninger

Ved planlægning af et vaskeanlæg i forhold til dets afkast skal vedligeholdelsesomkostningerne bestemt ikke overses. Prisberegningen for de tilgængelige vaskeprogrammer skal være rentabel i forhold til omkostningerne til vedligeholdelse af teknologien, omkostningerne til vaskemidler og personalets lønninger. Denne beregning inkluderer også forvaskomkostningerne, for eksempel hvis en højtryksrenser bruges i kombination med rengøringsmidler.

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4. Finansiering

Endelig skal der tages hensyn til typen af finansiering. Udover de sædvanlige lån er der generelt også en leasingmulighed for alle bevægelige dele af vaskeanlægget. Leasing kan være et godt alternativ til køb, især hvis gantry-delen regelmæssigt skal opgraderes, da der behøves mindre lånekapital.

Financing

5. Pålidelig teknologi og fabriksservice

Ved køb af gantry bilvaskerier bør operatørerne derfor også fokusere på teknologiens pålidelighed. Trods alt vil det bedste vaskeanlæg ikke tjene nogen penge, hvis det stopper i flere dage på grund af en teknisk defekt.

Det er optimalt, hvis alle elektriske komponenter opfylder de aktuelle sikkerhedskrav. Lukkede energikæder, vandtætte kontrolenheder og kortslutningssikringer eller nødstop er nu en kvalitetsstandard. Derudover hjælper levering af professionelle producentinstruktioner, en omfattende instruktionsmanual og tydeligt anbragte tekniske komponenter med at spare omkostninger.

Fabriksservice er også vigtig i denne henseende. At have kundeservicepunkter over hele landet, serviceteknikere, der kan være på stedet inden for 24 timer, og hurtig levering af reservedele sikrer minimal nedetid og vedligeholdelsestid. Disse services afrundes af inspektions- og vedligeholdelsesaftaler, en hotline og regelmæssig informationsudveksling.
 

Technology and service

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