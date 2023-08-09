ØKONOMISK DRIFT AF GANTRY BILVASKERIER

1. Antal køretøjer, infrastruktur og konkurrence

For at estimere antallet af køretøjer, der passerer igennem, er det først nødvendigt at analysere trafikfrekvensen på stedet, infrastrukturen inden for en radius af ti kilometer og den regionale konkurrence.

Steder med høj trafikfrekvens er dem, der ligger ved hovedveje, direkte ved indkøbscentre eller tæt på by- eller bymidter. Der tages også hensyn til antallet af indbyggere pr. kvadratkilometer i det omkringliggende område, dets sociale struktur samt antallet og typen af registrerede biler i dette område. De kompetente lokale myndigheder, licensmyndighederne og motortransportmyndighederne kan give disse oplysninger.

Det gennemsnitlige antal køretøjsvask pr. måned, der er fastlagt ud fra disse oplysninger, må dog ikke forveksles med det maksimale mulige antal køretøjsvask for en gantry. Dette tal er kun en gennemsnitlig referenceværdi, der ikke tager højde for spidsbelastningstider efter perioder med dårligt vejr eller klynger på grund af driftsmæssige årsager.