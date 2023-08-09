ØKONOMISK DRIFT AF GANTRY BILVASKERIER
At holde deres køretøj rent er en høj prioritet for mange bilejere. De besøger derfor regelmæssigt steder, hvor de kan vaske og udføre vedligeholdelsesarbejde på deres køretøj. Gantry bilvaskerier kan derfor udgøre en lønsom sidevirksomhed for autoværksteder, servicestationer og bilforhandlere. Vaskecentre drager også fordel af installationen af omkostningseffektive og miljøvenlige systemer.
Den lønsomme måde at starte i vaskeanlægsbranchen på
Gantry bilvaskerier kan udgøre en lønsom rengøringsløsning for autoværksteder, bilforhandlere, bilvask-faciliteter og servicestationer. Dog skal vaskeanlæggets størrelse og udstyr justeres optimalt i forhold til målgruppen og antallet af køretøjer, der vaskes dagligt. Hvis et gantry bilvaskeri bruges som kontraktsvirksomhed, skal der foretages en grundig analyse af stedet.
Det første valg er, om vaskeanlægget skal bruges til virksomhedens egne formål eller som kontraktsvirksomhed?
Når man køber et gantry bilvaskeri, er en af de vigtigste spørgsmål om lønsomhed. Først og fremmest skal det fastlægges, om gantry bilvaskeriet udelukkende skal bruges til virksomhedens egne vaskemål eller også som kontraktsvirksomhed.
Til virksomhedens egne vaskemål
Hvis det primært skal bruges til virksomhedens egne vaskemål, afhænger størrelsen og tekniske design for bilforhandlere af salgstallene for nye og brugte køretøjer. For autoværksteder afhænger disse faktorer derimod af antallet af kundekøretøjer, der passerer igennem.
Tip: I begge tilfælde skal den eksisterende tilgængelighed af tredjepartsfaciliteter i området tages i betragtning ved beregning af lønsomhed.
Kontraktvask
For kontraktvask afhænger lønsomheden og typen af vaskeanlæg, der vælges, i første omgang af det forventede antal køretøjsvask. En grundig analyse af stedet skal udføres for at fastlægge dette.
Grundig analyse af stedet for en lønsom rengøringsvirksomhed
Hvis et vaskeanlæg bruges som kontraktsvirksomhed, skal der foretages en grundig analyse for at kunne betjene systemet omkostningseffektivt. Udover at vælge det rigtige sted er det også afgørende at tage hensyn til de strukturelle og tekniske forhold, finansieringsmulighederne og en lønsomhedsvurdering for at fastlægge den optimale systemstørrelse og udstyr.
1. Antal køretøjer, infrastruktur og konkurrence
For at estimere antallet af køretøjer, der passerer igennem, er det først nødvendigt at analysere trafikfrekvensen på stedet, infrastrukturen inden for en radius af ti kilometer og den regionale konkurrence.
Steder med høj trafikfrekvens er dem, der ligger ved hovedveje, direkte ved indkøbscentre eller tæt på by- eller bymidter. Der tages også hensyn til antallet af indbyggere pr. kvadratkilometer i det omkringliggende område, dets sociale struktur samt antallet og typen af registrerede biler i dette område. De kompetente lokale myndigheder, licensmyndighederne og motortransportmyndighederne kan give disse oplysninger.
Det gennemsnitlige antal køretøjsvask pr. måned, der er fastlagt ud fra disse oplysninger, må dog ikke forveksles med det maksimale mulige antal køretøjsvask for en gantry. Dette tal er kun en gennemsnitlig referenceværdi, der ikke tager højde for spidsbelastningstider efter perioder med dårligt vejr eller klynger på grund af driftsmæssige årsager.
Bemærk:
Kommunale grundvands- og miljøbeskyttelseslove har indflydelse på, hvordan et vaskeanlæg bruges. For eksempel er det i mange kommuner ikke tilladt at vaske din bil på gaden, så grundvandet ikke forurenes med vaskeprodukter. Hvis sådanne love håndhæves strengt af kommunerne, kan det forventes, at endnu flere køretøjer vil besøge gantryen.
2. Strukturelle og tekniske forhold - byggetilladelser, støjbeskyttelse, vandgenindvinding osv.
De strukturelle og tekniske forhold skal derefter undersøges på stedet.
3. Beregning af vedligeholdelsesomkostninger
Ved planlægning af et vaskeanlæg i forhold til dets afkast skal vedligeholdelsesomkostningerne bestemt ikke overses. Prisberegningen for de tilgængelige vaskeprogrammer skal være rentabel i forhold til omkostningerne til vedligeholdelse af teknologien, omkostningerne til vaskemidler og personalets lønninger. Denne beregning inkluderer også forvaskomkostningerne, for eksempel hvis en højtryksrenser bruges i kombination med rengøringsmidler.
4. Finansiering
Endelig skal der tages hensyn til typen af finansiering. Udover de sædvanlige lån er der generelt også en leasingmulighed for alle bevægelige dele af vaskeanlægget. Leasing kan være et godt alternativ til køb, især hvis gantry-delen regelmæssigt skal opgraderes, da der behøves mindre lånekapital.
5. Pålidelig teknologi og fabriksservice
Ved køb af gantry bilvaskerier bør operatørerne derfor også fokusere på teknologiens pålidelighed. Trods alt vil det bedste vaskeanlæg ikke tjene nogen penge, hvis det stopper i flere dage på grund af en teknisk defekt.
Det er optimalt, hvis alle elektriske komponenter opfylder de aktuelle sikkerhedskrav. Lukkede energikæder, vandtætte kontrolenheder og kortslutningssikringer eller nødstop er nu en kvalitetsstandard. Derudover hjælper levering af professionelle producentinstruktioner, en omfattende instruktionsmanual og tydeligt anbragte tekniske komponenter med at spare omkostninger.
Fabriksservice er også vigtig i denne henseende. At have kundeservicepunkter over hele landet, serviceteknikere, der kan være på stedet inden for 24 timer, og hurtig levering af reservedele sikrer minimal nedetid og vedligeholdelsestid. Disse services afrundes af inspektions- og vedligeholdelsesaftaler, en hotline og regelmæssig informationsudveksling.