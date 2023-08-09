Kravene til en erhvervskøretøjsvask

Kravene til rengøring af erhvervskøretøjer er strenge. Dette skyldes, at snavs, der ophobes på lastbiler osv., varierer betydeligt afhængigt af brugsformålet og køretøjstype. Vaske teknologien skal derfor være i stand til pålideligt og hurtigt at fjerne snavs som tjæreflækker, olie og mudderpletter sammen med sæsonbetonede aflejringer (f.eks. vejssalt, blomsterpollen, insekt- og bladeaflejringer), samtidig med at den er skånsom mod køretøjets overflade.

En anden udfordring er de forskellige materialer, som lastbiler er lavet af, lige fra aluminium, kulfiber og stål til gummi og forskellige plastikmaterialer. De skal alle rengøres pålideligt og skånsomt i en vaskeriprocess.