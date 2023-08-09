RENGØRING AF ERHVERVSKØRETØJER
At have rene erhvervskøretøjer spiller en afgørende rolle for flådens positive udseende. For at spare både arbejdskraft og tid er kravene til vaskens kvalitet og hastighed høje. Størrelsen og designet af køretøjerne kræver imidlertid ikke kun en særlig teknologi til vask - vaskekemikalierne skal også være korrekte for at rengøre lastbiler, busser osv. omkostningseffektivt.
Kravene til en erhvervskøretøjsvask
Kravene til rengøring af erhvervskøretøjer er strenge. Dette skyldes, at snavs, der ophobes på lastbiler osv., varierer betydeligt afhængigt af brugsformålet og køretøjstype. Vaske teknologien skal derfor være i stand til pålideligt og hurtigt at fjerne snavs som tjæreflækker, olie og mudderpletter sammen med sæsonbetonede aflejringer (f.eks. vejssalt, blomsterpollen, insekt- og bladeaflejringer), samtidig med at den er skånsom mod køretøjets overflade.
En anden udfordring er de forskellige materialer, som lastbiler er lavet af, lige fra aluminium, kulfiber og stål til gummi og forskellige plastikmaterialer. De skal alle rengøres pålideligt og skånsomt i en vaskeriprocess.
Mekanisk rengøring fører til tids- og omkostningsbesparelser
Mekanisk rengøring hjælper med at spare både arbejdskraft og tid. En effektiv løsning er derfor at bruge moderne erhvervskøretøjsvaskerier og vaskepladser med højtryksrensere. Disse har forskellige funktioner, der gør det muligt at tilpasse køretøjsvasken til skiftende krav. Spektret af anvendelse spænder fra en manuel eller mekanisk forvask til en grundig hovedvask og helt ned til køretøjspleje. Dette muliggør brugen af specielt formulerede rengøringsmidler, uden hvilke det ville være umuligt eller ekstremt tidskrævende at opfylde de strenge krav til en erhvervskøretøjsvask. Brugen af vaskeanlæg og vaskepladser skal dog tilpasses køretøjstypen, antallet og størrelsen.
Ved valg og udstyr af et vaskeanlæg til erhvervskøretøjer skal der besvares tre vigtige spørgsmål:
Hvilke køretøjer skal rengøres?
Ved valg og udstyr af et vaskeanlæg til erhvervskøretøjer er det vigtigt først at afklare, hvilke typer køretøjer der skal rengøres. Konstruktionskøretøjer med specielle strukturer er svære at rengøre og kræver normalt brug af en højtryksrenser, da de ikke kan køres gennem vaskeanlæg med gitter. Som alternativ er det muligt at installere stationære spraybuer uden børster til disse køretøjer. I modsætning til et gittervaskeanlæg bevæger disse buer sig ikke - i stedet køres køretøjerne igennem dem og vaskes uden berøring. Dette muliggør rengøring af køretøjerne uden meget manuelt arbejde. På den anden side kan lastbiler med påhængsvogne, busser og lastbiler med kasseopbygninger rengøres langt mere effektivt med stationære gitter eller mobile børstevaskeanlæg.
Køretøjsvask til eget brug eller som kontraktsvirksomhed?
Det er også vigtigt at overveje, om vaskeanlæggene skal bruges til et flådefirma's eget brug eller yderligere eller udelukkende som kontraktsvirksomhed. Hvis de primært skal bruges til et flådefirma's eget brug, afhænger størrelsen og tekniske design af systemerne af antallet og typen af køretøjer. I tilfælde af blandet flåde kan der være behov for et kombineret vaskeanlæg. Det kan også være nødvendigt at inkludere manuel vask med højtryksrensere udover et gitter eller mobil børstevaskeanlæg til lastbiler.
Det samme gælder for kontraktsvirksomheder. I dette tilfælde afhænger de valgte vaskeanlæg af det forventede antal køretøjer. Dette kræver en omfattende analyse af stedet (f.eks. antallet af besøgende på stedet, antallet af virksomheder med erhvervskøretøjsflåder, regionale konkurrencesituationer, grundvandsbeskyttelseslove).
Er konstruktions- og tekniske krav opfyldt?
De fleste tilgængelige vaskeanlæg kræver en tilstrækkelig stor hal med vandforsyning og afløb samt en trefase vekselstrømsforbindelse (400 V). Før installationen af vaskeanlægget er det også vigtigt at kontrollere, om hallens størrelse svarer til de mange sikkerhedsregler foreskrevet af fagforeningerne (retningslinjer for køretøjsvaskeanlæg ZH1/543). Det er ofte også nødvendigt at planlægge og købe en separator til vaskevandet. Hvis en indendørs installation ikke er mulig, kan nogle lastbil-gittervaskerier opstilles udendørs. I dette tilfælde skal der etableres et sprøjteskjold. Pladsen, der kræves for, at køretøjet kan tilgå vaskepladsen samt for forberedende og efterfølgende pleje, er også vigtig. Hvis vaskepladsen og hallen er let tilgængelige i spidsbelastningstider og uden gentagne manøvrer, har dette en positiv indvirkning på kundetilfredshed og dermed øget besøgsfrekvens.
Tre trin til at få en ren bil.
Trin 1: Forvask
En højtryksrenser bruges ofte til forvask af erhvervskøretøjer. Før købet skal det afklares, om der er behov for en mobil eller stationær maskine. Der skal også vælges mellem koldt vand og varmt vand højtryksrensere.
- Mobile maskiner er mere omkostningseffektive, og det faktum, at de kan flyttes rundt, betyder, at de kan bruges til mange (specielle) opgaver som f.eks. værkstedsrengøring. Bemærk dog, at de kræver længere opstillingstid. Kapaciteten til forbrugsstoffer som brændstof og rengøringsmiddel (ca. 10-20 l) er også begrænset afhængigt af systemet.
- Stationære højtryksrensere har den fordel, at vandet kan opvarmes ved hjælp af strømforsyningen (elektricitet/gas/olie) uden begrænsninger. Kabler og forsyningslinjer holdes også altid ryddelige, og tankene til vaskekemikalier er større, hvilket betyder, at de ikke behøver at genopfyldes regelmæssigt.
Der bruges en alkalisk lastbil- og presenningrens til forvasken. Forbehandlingsmiddel til børste- og højtryksvaskesystemer hjælper med at blødgøre og fjerne genstridigt snavs som fedt, rust, olie, tjære, insektrester og grå film. Snavsfjerneren doseres enten i den passende mængde ved hjælp af højtryksrensningsmaskiner eller sprayes tyndt på via doseringssystemet til gittervaskeanlæg. Ved behov bruges en alkalisk fælgrens til hjulene.
Alternativt er det muligt at installere en intens forstøvningsbue på gittervaskeanlægget. Afhængigt af mængden og typen af snavs kan dette betyde, at manuel forrensning ikke længere er nødvendig.
Trin 2: Hovedvask
Under hovedvasken, der følger efter forvasken, fjernes blødgjort snavs fra køretøjet med tre roterende børster med tilsætning af vand og en kraftfuld shampoo eller skum. Deres kombination af aktive ingredienser hjælper børsterne med at glide og beskytte køretøjets overflade. Sidebørsternes kontakttryk kan tilpasses det specifikke køretøj, hvilket sammen med præcis konturgenkendelse sikrer optimale vaske resultater.
Hovedvasken efterfølges af skylning, hvorved eventuelt tilbageværende snavs og sæberester fjernes.
Alternativt kan hovedvasken også udføres med et manuelt betjent enkeltbørstesystem. Dette rengør køretøjer op til en højde på 4,20 m og er velegnet til hurtig, grundig rengøring af små flåder med op til 15 køretøjer.
Trin 3: Køretøjspleje
Der kan vælges et ekstra program, såsom voksning, for at hjælpe med at vedligeholde lastbilen. Dette beskytter lakken mod skadelige miljøpåvirkninger som støv, surt regn eller ætsende fuglekød. Voks forhindrer også korrosion, da den trænger ind i revner og hulrum, der er gennemtrængt af vand, og danner en beskyttende film, når den tørrer. Yderligere fordele er, at snavs er mindre tilbøjeligt til at hæfte sig til lakken, køretøjet ser bedst ud i længere tid og er lettere at rengøre.
Desuden giver flydende sprayvoks køretøjer en strålende glans og langvarig beskyttelse. Da den ikke påvirkes af vandkvaliteten, giver den også en pletfri finish efter vask uden blæse tørring. Flydende læder er udviklet til køretøjsvaskesystemer uden blæsetørring og er særlig velegnet til køretøjer med store synlige overflader. Produktet tillader vaskevandet at flyde væk fra køretøjets overflade og vinduer som en tynd film uden at efterlade mærker.
Spar penge med de rigtige kemikalier
En stor del af erhvervskøretøjers vaskeanlæg bruger et vandgenindvindingssystem for at reducere forbruget af ferskvand. Dette system filtrerer snavspartikler ud af det genindvundne vand, leder dem væk og returnerer det rensede vand tilbage i systemet - hvilket kan reducere forbruget af ferskvand med op til 85 procent. For effektiv behandling af genindvundet vand og sikker drift af vaskeanlægget er det dog nødvendigt med den perfekte kombination af vaskekemikalier. Dette skyldes, at komponenter som tanksystemet med slambakke, fintfiltreringssystemet og genindvindingsvandbeholderen kun fungerer perfekt, hvis de ikke påvirkes af kemikalierne. Producentens specifikationer bør altid overholdes.
Systemoperatører sparer penge med de rigtige kemikalier. Additiver, der er valgt efter individuelle behov, sparer vand, hvilket betyder, at systemet kører sikkert og indtjenes hurtigere. Kunden nyder også godt af dette, da et vaskeanlæg med koordinerede programmer og rengøringsmidler fungerer med en høj kvalitetsstandard og lav miljøpåvirkning - og dermed hjælper køretøjet med at bevare sin værdi og har en positiv indflydelse på kundetilfredsheden.
[A] Spildevandsudledning via tanksystem i kloaksystemet | [B] Spildevandsudledning via genindvundet vandtank i kloaksystemet
Genindvandingskreds: Spildevandet strømmer ind i en pumpegrube [2] via en sedimenteringsgrube [1]. Derfra pumpes det ind i genindvundet vandtank [4] gennem et automatisk tilbageskylbart sandfilter (mediefilter) [3] og stilles til rådighed for vaskeprocessen via en forsyningspumpe [5]. Afhængigt af gældende lovgivning kan overskydende vand ledes ind i kloaksystemet [6] enten direkte eller gennem en separator ved at passere gennem pumpegruben. Spildevandet kan også ledes direkte ind i kloaksystemet fra genindvundet vandtank [7]. I dette tilfælde er der ingen forbindelse mellem pumpegruben og kloaksystemet.