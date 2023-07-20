Vandgenindvinding i vaskeanlæg

Vandbehandlingssystemer: Godt for operatører og miljøet

Et regelmæssigt besøg i et køretøjsvaskeanlæg er et must for mange bilejere. Udover sikkerhedsmæssige årsager og bevarelse af hjulenes værdi, er udseendet generelt grunden til, at mange bilister lægger vægt på en ren bil. Hvor vandet kommer fra, og hvad der sker med det efterfølgende, er generelt irrelevant for mange mennesker. Men for ejere / operatører af gantry og selvbetjening vaskeanlæg kan dette spørgsmål bidrage væsentligt til systemets rentabilitet.

I gennemsnit kræves der 150 til 350 liter vand i køretøjsvaskeanlæg pr. køretøjsvask, afhængigt af systemudstyret og det valgte vaskeprogram. Med selvbetjeningsvaskestationer er det gennemsnitlige vandbehov ca. 80 liter pr. vask. Dette er ikke kun dyrt, men skader også miljøet, især hvis rent vand bruges til hver vask. Moderne behandlingssystemer hjælper med vandgenindvinding og holder det vand, der kræves til køretøjsvask, cirkulerende i den lukkede sløjfe. Spildevandet kan i vid udstrækning genanvendes. Kun små mængder rent vand kræves, resten er genindvundet vand. Med effektive systemer kan op til 98% rent vand spares pr. vask. Fordelene ved at investere i vandbehandlingssystemer er derfor tvefold: For ejer / operatør og for miljøet.