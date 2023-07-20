Vandgenindvinding i vaskeanlæg
Vandgenindvinding er i dag blevet standardpraksis i køretøjsvaskeanlæg. Der stilles høje økologiske, økonomiske, strukturelle og juridiske krav til genanvendelsesanlæggene - for sikker drift, en rentabel investering og en bæredygtig løsning. Op til 98% rent vand kan spares med et vandbehandlingssystem. Dette tilbyder ikke kun operatører af vaskeanlæg, tunnelvaskesystemer og bilvask-parker en ren løsning til vandgenindvinding, men reducerer også betydeligt driftsomkostningerne.
Vandbehandlingssystemer: Godt for operatører og miljøet
Et regelmæssigt besøg i et køretøjsvaskeanlæg er et must for mange bilejere. Udover sikkerhedsmæssige årsager og bevarelse af hjulenes værdi, er udseendet generelt grunden til, at mange bilister lægger vægt på en ren bil. Hvor vandet kommer fra, og hvad der sker med det efterfølgende, er generelt irrelevant for mange mennesker. Men for ejere / operatører af gantry og selvbetjening vaskeanlæg kan dette spørgsmål bidrage væsentligt til systemets rentabilitet.
I gennemsnit kræves der 150 til 350 liter vand i køretøjsvaskeanlæg pr. køretøjsvask, afhængigt af systemudstyret og det valgte vaskeprogram. Med selvbetjeningsvaskestationer er det gennemsnitlige vandbehov ca. 80 liter pr. vask. Dette er ikke kun dyrt, men skader også miljøet, især hvis rent vand bruges til hver vask. Moderne behandlingssystemer hjælper med vandgenindvinding og holder det vand, der kræves til køretøjsvask, cirkulerende i den lukkede sløjfe. Spildevandet kan i vid udstrækning genanvendes. Kun små mængder rent vand kræves, resten er genindvundet vand. Med effektive systemer kan op til 98% rent vand spares pr. vask. Fordelene ved at investere i vandbehandlingssystemer er derfor tvefold: For ejer / operatør og for miljøet.
Forskellige typer vandbehandlingssystemer
Der er flere genanvendelsessystemer at overveje til vaskeanlæg og gantry-bilvaskeanlæg: Biologiske vandbehandlingssystemer, sandfiltre eller cyklonseparators.
Systemer til vandbehandling omfatter normalt et underjordisk bassinsystem og de ovenjordiske komponenter, herunder genindvundet vandtank.
- I første fase føres spildevandet fra køretøjsvasken til en tilstrækkeligt dimensioneret bundfældningstank (slamfælde). Her adskilles bærende partikler i vaskvandet.
- Afhængigt af systemet følges dette af en eller to biologiske faser, eller der bruges en beluftet pumpebrønd. Derfra leveres de ovennævnte komponenter med vand.
Biologiske vandbehandlingssystemer
Biologiske vandbehandlingssystemer giver en måde at behandle vand på en effektiv og miljøvenlig måde. Vandbehandlingen realiseres ved naturlige processer ved hjælp af mikroorganismer. I modsætning til fysiske metoder kan andre spildevandsstrømme, f.eks. fra motorvask eller selvbetjeningsvaskestationer, også behandles. Spildevandet omdannes til klart genindvundet vand takket være mikroorganismernes nedbrydningskapacitet. Som følge heraf kan op til 98% rent vand spares.
Sandfilteranlæg til behandling af oliefrit spildevand
Sandfiltergenanvendelsessystemer anvendes til behandling af oliefrit spildevand, som produceres under maskinvask-programmet af køretøjer. Systemet tillader kun små, midlertidige input af olie.
Vandbehandling med cyklonseparators
En anden fysisk metode til spildevandsbehandling i køretøjsvaskeanlæg er cyklonseparators. For at behandle vandet bruges centrifugalkraft til at adskille snavspartikler fra vaskvandet.
At træffe det rigtige valg
En sammenligning af potentielle metoder viser, at biologisk vandbehandling har en række fordele. Vaskevandet, der behandles på en effektiv og miljøvenlig måde, er helt klart og lugtfrit, og hvad angår kvaliteten af det genindvundne vand, betydeligt bedre end med fysiske metoder.
I modsætning til sandfilter- eller cyklonseparator-genanvendelsessystemer kræver biologiske behandlingssystemer en lidt større indsats, da mikroorganismerne skal forsynes med tilstrækkelig ilt. Dette opvejes imidlertid af den markant bedre kvalitet af det genindvundne vand og det store anvendelsesområde.
En ulempe ved de fysiske systemer er den lidt lavere kvalitet af det behandlede genanvendelsesvand sammenlignet med biologiske behandlingssystemer, da rengøringsmiddelrester ikke fjernes. Desuden kan kun spildevand fra køretøjsvasksystemer behandles i modsætning til biologiske systemer.
Systemer til vask af erhvervskøretøjer
Vandbehandlingssystemer er også tilgængelige i samme omfang til lastbilvaskeanlæg. De adskiller sig kun fra bilvaskesystemerne med hensyn til vandforbrug og pitstørrelse.
Rengøring af erhvervskøretøjer
At have rene erhvervskøretøjer spiller en nøglerolle for flådeudseendet. For at spare både lønomkostninger og tid er kravene til vaskekvalitet og hastighed høje. Køretøjernes størrelse og design kræver imidlertid ikke kun en særlig teknologi til vask - rengøringskemikalierne skal også være rigtige for at rengøre lastbiler, busser osv. på en omkostningseffektiv måde.
Juridiske betingelser: Ejere / operatører bør overveje følgende
Før køb og installation af et vandbehandlingssystem bør de juridiske betingelser - byggetilladelser og driftstilladelser for køretøjsvaskeanlæg og spildevandssystemer - altid kontrolleres. I nogle lande, f.eks. i Tyskland og Østrig, er genanvendelsessystemer en lovpligtig krav for konstruktionen af køretøjsvaskeanlæg.
Vandtilladelse for hele systemet
I Tyskland er der to muligheder med hensyn til udledning af spildevand. Den første mulighed er en vandtilladelse for hele systemet. For dette skal ejeren / operatøren af systemet indsende en ansøgning med al nødvendig dokumentation til de relevante vandmyndigheder. Vandmyndighederne udsteder tilladelsen til at betjene systemet efter en gennemgang og positiv vurdering.
Installation af et designgodkendt vandgenanvendelsessystem
Den anden mulighed for udledning af spildevand: Installation af et designgodkendt vandgenanvendelsessystem. I dette tilfælde orienterer ejeren / operatøren vandmyndighederne om, at de driver et system i overensstemmelse med en typegodkendelse, hvor ingen yderligere inspektioner eller tilladelser kræves. Systemerne, som tilbydes af Kärcher til denne anvendelsesområde, har den nødvendige typegodkendelse.
Eksisterende køretøjsvaskeanlæg
For eksisterende køretøjsvaskeanlæg beslutter ejeren / operatøren og vandmyndighederne, om den efterfølgende installation af et genanvendelsessystem er hensigtsmæssig - under økologiske og økonomiske aspekter.
Tip: Vælg pålidelige vandbehandlingssystemer
Udover overholdelse af alle regler bør fokus også være på kvaliteten og pålideligheden af vandgenanvendelsessystemet, når man beslutter at købe. Hvis vandbehandlingssystemet er defekt, kommer hele systemet til at stå stille. De enkelte komponenter skal være robuste og lette at vedligeholde. En statusskærm bør også kunne informere ejeren / operatøren til enhver tid om vedligeholdelsesstatus og mulige årsager til fejl eller funktionsfejl. Servicen fra producenten af systemet er også vigtig i denne henseende. Et omfattende netværk af kundeservicecentre og serviceteknikere, der er på stedet inden for 24 timer, og hurtig levering af reservedele minimerer driftstop og vedligeholdelsestider. Vedligeholdelsesaftaler, en hotline og regelmæssig information fuldender serviceudbuddet - til tilfredshed for kunder og systemejere / operatører.