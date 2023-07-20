Vandgenindvinding i vaskeanlæg

Vandgenindvinding er i dag blevet standardpraksis i køretøjsvaskeanlæg. Der stilles høje økologiske, økonomiske, strukturelle og juridiske krav til genanvendelsesanlæggene - for sikker drift, en rentabel investering og en bæredygtig løsning. Op til 98% rent vand kan spares med et vandbehandlingssystem. Dette tilbyder ikke kun operatører af vaskeanlæg, tunnelvaskesystemer og bilvask-parker en ren løsning til vandgenindvinding, men reducerer også betydeligt driftsomkostningerne.

Water treatment in vehicle wash systems

Vandbehandlingssystemer: Godt for operatører og miljøet

Et regelmæssigt besøg i et køretøjsvaskeanlæg er et must for mange bilejere. Udover sikkerhedsmæssige årsager og bevarelse af hjulenes værdi, er udseendet generelt grunden til, at mange bilister lægger vægt på en ren bil. Hvor vandet kommer fra, og hvad der sker med det efterfølgende, er generelt irrelevant for mange mennesker. Men for ejere / operatører af gantry og selvbetjening vaskeanlæg kan dette spørgsmål bidrage væsentligt til systemets rentabilitet.

I gennemsnit kræves der 150 til 350 liter vand i køretøjsvaskeanlæg pr. køretøjsvask, afhængigt af systemudstyret og det valgte vaskeprogram. Med selvbetjeningsvaskestationer er det gennemsnitlige vandbehov ca. 80 liter pr. vask. Dette er ikke kun dyrt, men skader også miljøet, især hvis rent vand bruges til hver vask. Moderne behandlingssystemer hjælper med vandgenindvinding og holder det vand, der kræves til køretøjsvask, cirkulerende i den lukkede sløjfe. Spildevandet kan i vid udstrækning genanvendes. Kun små mængder rent vand kræves, resten er genindvundet vand. Med effektive systemer kan op til 98% rent vand spares pr. vask. Fordelene ved at investere i vandbehandlingssystemer er derfor tvefold: For ejer / operatør og for miljøet.

Water treatment systems for vehicle washes

Forskellige typer vandbehandlingssystemer

Der er flere genanvendelsessystemer at overveje til vaskeanlæg og gantry-bilvaskeanlæg: Biologiske vandbehandlingssystemer, sandfiltre eller cyklonseparators.

Systemer til vandbehandling omfatter normalt et underjordisk bassinsystem og de ovenjordiske komponenter, herunder genindvundet vandtank.

  • I første fase føres spildevandet fra køretøjsvasken til en tilstrækkeligt dimensioneret bundfældningstank (slamfælde). Her adskilles bærende partikler i vaskvandet.

  • Afhængigt af systemet følges dette af en eller to biologiske faser, eller der bruges en beluftet pumpebrønd. Derfra leveres de ovennævnte komponenter med vand.

Biologiske vandbehandlingssystemer

Biologiske vandbehandlingssystemer giver en måde at behandle vand på en effektiv og miljøvenlig måde. Vandbehandlingen realiseres ved naturlige processer ved hjælp af mikroorganismer. I modsætning til fysiske metoder kan andre spildevandsstrømme, f.eks. fra motorvask eller selvbetjeningsvaskestationer, også behandles. Spildevandet omdannes til klart genindvundet vand takket være mikroorganismernes nedbrydningskapacitet. Som følge heraf kan op til 98% rent vand spares.

Biological water treatment for vehicle washes

Spildevandet fra køretøjsvasken føres først til en bundfældningstank. Her holdes uopløselige faste partikler og grove faste stoffer tilbage og aflejres.

Herefter følger afhængigt af anvendelsen en eller to biologiske behandlingsfaser: Mikroorganismer sørger for, at opløst organisk materiale, f.eks. olie, fedt eller overfladeaktive stoffer, fjernes næsten fuldstændigt fra vandet. Gennem effektiv ventilation opnås den høje nedbrydningskapacitet af mikroorganismerne, og det behandlede spildevand er fuldstændig lugtfrit.

Derefter går vandet til den ovenjordiske efter-sedimenteringsfase, hvor rester, såsom løsnet mineraloverskudsslam, filtreres ud. Det behandlede vand opsamles derefter i en opbevaringstank og kan genanvendes til de næste vaske.

  • Miljøvenlig
  • Det rensede vand er generelt krystalklart og lugtfrit.
  • Højere kvalitet end fysisk behandlede spildevand
  • Ingen kemikalier
  • Genanvendelsesgrad på op til 98%
  • Besparelse af flokkulationsmidler fører til lavere drifts- og affaldsbehandlingsomkostninger.

Sandfilteranlæg til behandling af oliefrit spildevand

Sandfiltergenanvendelsessystemer anvendes til behandling af oliefrit spildevand, som produceres under maskinvask-programmet af køretøjer. Systemet tillader kun små, midlertidige input af olie.

Sand filter systems for water treatment

Efter forbehandling i en tilstrækkeligt dimensioneret bundfældningstank til adskillelse af faste stoffer, føres spildevandet til en beluftet pumpebrønd. Derfra pumpes det til sandfilteret, hvor snavspartiklerne filtreres ud af det genindvundne vand. Det rensede vand returneres til systemet til de næste vaske. For at undgå ubehagelige lugte cirkuleres og ventileres genanvendelsesvandet i pumpebrønden. For kontinuerlig drift anbefales det at udskifte filtermaterialet en gang om året.

  • Effektiv og økonomisk genanvendelse af oliefrit spildevand - uden tilsætning af flokkulationskemikalier
  • Besparelse på op til 85% af ferskvand
  • Sandfilteranlæg kan adskille partikler på op til maks. 20 μm og afhængig af størrelsen behandle 3000 til 16.000 liter genanvendelsesvand pr. time.
  • Lave energikrav
  • Pladsbesparende: Kan opbevares i begrænsede teknikrum

Vandbehandling med cyklonseparators

En anden fysisk metode til spildevandsbehandling i køretøjsvaskeanlæg er cyklonseparators. For at behandle vandet bruges centrifugalkraft til at adskille snavspartikler fra vaskvandet.

Efter forbehandling i bundfældningstanken føres spildevandet til pumpebrønden. Dette forsyner systemet, som genanvender vandet ved hjælp af en cyklonseparator. Vandet passerer gennem en tragtformet hydrocyklon, som roterer vaskvandet. Gennem centrifugalkraften presses snavspartiklerne mod væggene og falder derefter ned, hvor de udledes til bundfældningstanken. Samtidig skabes en anden lille turbulent hvirvel i midten, som skubber det rensede vand opad. Derfra føres det til en tank og forsynes igen til de næste vaske.

  • Ferskvandsforbruget reduceres med op til 85% sammenlignet med vaskeanlæg, der fungerer uden et genanvendelsessystem.
  • Lave omkostninger
  • Lav vedligeholdelse
  • Intet filtermateriale krævet, hvilket betyder lavere vedligeholdelsesomkostninger
  • Pladsbesparende: På grund af deres kompakte design kan systemer af denne type også installeres i små teknikrum.

 

At træffe det rigtige valg

En sammenligning af potentielle metoder viser, at biologisk vandbehandling har en række fordele. Vaskevandet, der behandles på en effektiv og miljøvenlig måde, er helt klart og lugtfrit, og hvad angår kvaliteten af det genindvundne vand, betydeligt bedre end med fysiske metoder.

I modsætning til sandfilter- eller cyklonseparator-genanvendelsessystemer kræver biologiske behandlingssystemer en lidt større indsats, da mikroorganismerne skal forsynes med tilstrækkelig ilt. Dette opvejes imidlertid af den markant bedre kvalitet af det genindvundne vand og det store anvendelsesområde.

En ulempe ved de fysiske systemer er den lidt lavere kvalitet af det behandlede genanvendelsesvand sammenlignet med biologiske behandlingssystemer, da rengøringsmiddelrester ikke fjernes. Desuden kan kun spildevand fra køretøjsvasksystemer behandles i modsætning til biologiske systemer.

Systemer til vask af erhvervskøretøjer

Vandbehandlingssystemer er også tilgængelige i samme omfang til lastbilvaskeanlæg. De adskiller sig kun fra bilvaskesystemerne med hensyn til vandforbrug og pitstørrelse.

Commercial vehicle wash
Commercial vehicle wash

Rengøring af erhvervskøretøjer

At have rene erhvervskøretøjer spiller en nøglerolle for flådeudseendet. For at spare både lønomkostninger og tid er kravene til vaskekvalitet og hastighed høje. Køretøjernes størrelse og design kræver imidlertid ikke kun en særlig teknologi til vask - rengøringskemikalierne skal også være rigtige for at rengøre lastbiler, busser osv. på en omkostningseffektiv måde.

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Juridiske betingelser: Ejere / operatører bør overveje følgende

Før køb og installation af et vandbehandlingssystem bør de juridiske betingelser - byggetilladelser og driftstilladelser for køretøjsvaskeanlæg og spildevandssystemer - altid kontrolleres. I nogle lande, f.eks. i Tyskland og Østrig, er genanvendelsessystemer en lovpligtig krav for konstruktionen af køretøjsvaskeanlæg.

Vandtilladelse for hele systemet

I Tyskland er der to muligheder med hensyn til udledning af spildevand. Den første mulighed er en vandtilladelse for hele systemet. For dette skal ejeren / operatøren af ​​systemet indsende en ansøgning med al nødvendig dokumentation til de relevante vandmyndigheder. Vandmyndighederne udsteder tilladelsen til at betjene systemet efter en gennemgang og positiv vurdering.

Installation af et designgodkendt vandgenanvendelsessystem

Den anden mulighed for udledning af spildevand: Installation af et designgodkendt vandgenanvendelsessystem. I dette tilfælde orienterer ejeren / operatøren vandmyndighederne om, at de driver et system i overensstemmelse med en typegodkendelse, hvor ingen yderligere inspektioner eller tilladelser kræves. Systemerne, som tilbydes af Kärcher til denne anvendelsesområde, har den nødvendige typegodkendelse.

Eksisterende køretøjsvaskeanlæg

For eksisterende køretøjsvaskeanlæg beslutter ejeren / operatøren og vandmyndighederne, om den efterfølgende installation af et genanvendelsessystem er hensigtsmæssig - under økologiske og økonomiske aspekter.

Cost-effectiveness of gantry car washes 01

Tip: Vælg pålidelige vandbehandlingssystemer

Udover overholdelse af alle regler bør fokus også være på kvaliteten og pålideligheden af vandgenanvendelsessystemet, når man beslutter at købe. Hvis vandbehandlingssystemet er defekt, kommer hele systemet til at stå stille. De enkelte komponenter skal være robuste og lette at vedligeholde. En statusskærm bør også kunne informere ejeren / operatøren til enhver tid om vedligeholdelsesstatus og mulige årsager til fejl eller funktionsfejl. Servicen fra producenten af ​​systemet er også vigtig i denne henseende. Et omfattende netværk af kundeservicecentre og serviceteknikere, der er på stedet inden for 24 timer, og hurtig levering af reservedele minimerer driftstop og vedligeholdelsestider. Vedligeholdelsesaftaler, en hotline og regelmæssig information fuldender serviceudbuddet - til tilfredshed for kunder og systemejere / operatører.

FAQs

Systemerne er meget nemme at vedligeholde. En visuel inspektion er normalt tilstrækkelig, plus en halvårlig service, som kan dækkes af vedligeholdelsesaftaler.

Konvertering af ferskvandsanlæg til vandgenanvendelse:

Denne type eftermontering er passende, hvor der er lovkrav i kraft, og / eller omkostningerne til ferskvand / spildevand er høje. I hvert tilfælde skal det kontrolleres, baseret på tal fra tidligere vaske, om en eftermontering er hensigtsmæssig ud fra et økologisk og økonomisk perspektiv: For meget lave vaskevolumener er genanvendelse af vand ofte økonomisk mindre hensigtsmæssigt på grund af den øgede energiforbrug til pumper og ventilation.

 

Eftermontering ved udskiftning af et gammelt genanvendelsessystem:

Dette er passende, hvor vandkvaliteten af det behandlede vaskevand skal forbedres, og / eller energiforbruget reduceres.

Konvertering af ferskvandsanlæg til vandgenanvendelse:

Vaskesystemet skal være passende udstyret. Pit-systemet skal også have den korrekte størrelse. Hvis det er nødvendigt, skal nye gruber installeres.

Udskiftning af et gammelt genanvendelsessystem med et nyt system:

I dette tilfælde skal der lægges særlig vægt på at sikre, at pit-systemet er tilstrækkeligt dimensioneret til det "nye" genanvendelsessystem, og at der er tilstrækkelig plads til rådighed i teknikrummet. Hvor det er påkrævet, er det også nødvendigt med en eftermontering eller ændring af pit-systemet.

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