Monteret på en redskabsbærer fra Kärcher, giver WRS 200 redskabsbærerne nu muligheden for specifikt at eliminere uønsket ukrudt på en grundig og miljøvenlig måde. Det kompakte design og uafhængighed fra vand eller strøm betyder at den kan benyttes i fjerntliggende områder som f.eks. stier, parker eller byområder. Ukrudtet tackles med varmt vand på 98° C fra frontdysen på redskabsbæreren eller med håndlanse. WRS 200 kan også benyttes til højtryksrensning med varmt eller koldt vand, vanding af planter eller effektiv fjernelse af tyggegumme på hårde overflader.