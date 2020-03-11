WRS 200
Vores WRS 200 er et mobilt redskab til municpal maskiner. Især velegnet til målrettet kontrol af ukrudt med varmt vand. Kompakte dimensioner og lav vægt.
Monteret på en redskabsbærer fra Kärcher, giver WRS 200 redskabsbærerne nu muligheden for specifikt at eliminere uønsket ukrudt på en grundig og miljøvenlig måde. Det kompakte design og uafhængighed fra vand eller strøm betyder at den kan benyttes i fjerntliggende områder som f.eks. stier, parker eller byområder. Ukrudtet tackles med varmt vand på 98° C fra frontdysen på redskabsbæreren eller med håndlanse. WRS 200 kan også benyttes til højtryksrensning med varmt eller koldt vand, vanding af planter eller effektiv fjernelse af tyggegumme på hårde overflader.
Funktioner og fordele
Designet til alsidig mobil anvendelse.
- Målrettet og effektiv ukrudtsbekæmpelse med varmt vand: maskinelt med frontbom eller manuelt med håndlanse.
- Professionel kold- og varmtvandshøjtryksrensning.
- Effektiv fjernelse af tyggegummi på hårde gulvbelægninger.
Kompakt design.
- Lavere risiko for skader, da køretøjets bagende også forbliver synlig i spejlet ved svingning eller i kurver.
- Anvendelser i smalle og begrænsede områder er også let mulige takket være maskinens høje manøvrerbarhed.
- Påvirker ikke maskinens bredde uanset den anvendte redskabsbærer.
Lavt tyngdepunkt på køretøjet.
- Hurtig montering via koblingstrekant bag på køretøjet for optimal vægtfordeling.
- Det lave tyngdepunkt garanterer komfortabel køreegenskab i trafikken.
- Afhængig af køretøjet, er vandtanke med en volumnen op til 1000 liter mulige.
Meget effektive anvendelser.
- Hurtig driftsklar med den meget effektive brænder.
- Med gennemprøvet og effektiv Kärcher-brænderteknologi til lavt brændstofforbrug.
- Kraftig højtrykspumpe Kärcher til arbejdstryk på op til 200 bar.
Specifikationer
Teknisk data
|Tryk (bar/MPa)
|min. 10 - Op til 200 / min. 1 - Op til 20
|Temperatur (°C)
|98 - max. 135
|Pumpehastighed (l/min)
|28
|Brændstoftype
|Diesel
|Brændstoftank (l)
|20
|Dieselforbrug, fuld belastning (l/h)
|12
|Vægt (kg)
|300
|Vægt inkl. emballage (kg)
|308,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|550 x 955 x 1290
Anvendelsesområder
- Til målrettet fjernelse af ukrudt med varmt vand
- Til højtryksrensning i koldt eller varmt vand
- For effektiv fjernelse af tyggegummi på hårde overflader.
- Til vanding i parker